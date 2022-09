Video/ Barcellona Viktoria Plzen (5-1) gol ed highlights: tris Lewandowski, +3 Xavi!

Video di Barcellona Viktoria Plzen che presenta tanti gol ed emozioni fin dal primo tempo di gioco. Per assistere al primo episodio bisogna attenere veramente poco con il Barcellona di Xavi che chiede il calcio di rigore a gran voce senza ottenerlo. Passa poco e la partita subisce la prima evoluzione: calcio d’angolo battuto da Ousmane Dembele con Kounde che spunta e fa la torre per l’inserimento di Kessie che trova il gol del 1-0. Risultato che non rimane così perché Robert Lewandowski dopo 10 minuti raddoppia approfittando di un ottimo scambio con Sergi Roberto che mette il polacco nelle condizioni di trovare il gol del raddoppio. Minuti finali di fuoco con il Viktoria Plzen che di testa riapre la partita con Sykora ma questo risultato dura molto poco perché Robert Lewandowski decide di siglare la doppietta che porta il risultato sul doppio vantaggio e 3-1.

CLICCA QUI PER IL VIDEO BARCELLONA VIKTORIA PLZEN (5-1): GOL ED HIGHLIGHTS

Secondo tempo di Barcellona Viktoria Plzen che non cambia il copione visto nel primo tempo. Le due squadre non hanno cambiato il loro modo di giocare con il Barcellona in totale controllo del match del Camp Nou. Nervosismo in campo per i cechi con Chory che rischia di beccarsi il cartellino rosso, soltanto il Var lo salva. Si salvano dall’inferioritá numerica ma non dal Barcellona che con un uno due micidiale si portano sul 5-1. Prima Lewandowski, con la sua tripletta, e poi Ferran Torres portano la gara sul vantaggio di quattro misure. Inizia benissimo, quindi, il girone il Barcellona nel girone D contro Inter e Bayern Monaco, con quest’ultimi che hanno espugnato lo stadio San Siro di Milano con il risultato di 0-2 decisa dal gol di Sane e l’autogol di Danilo D’Ambrosio.

VIDEO BARCELLONA VIKTORIA PLZEN (5-1): IL TABELLINO

GOL: 13’ Kessie, 34’ 45’+3’ 67’ Lewandowski, 44’ Sykora (P), 71’ Torres

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto (46’ Pique), Christensen, Kounde, Alba; Kessie (81’ Torre), De Jong, Pedri (75’ Gavi); Dembele (75’ Depay), Lewandowski, Fati (65’ Torres). Allenatore: Xavi

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka (86’ Holik); Kalvach, Bucha; Sykora (79’ Pilar), Vikanova (78’ Cermak), Mosquera (79’ Jirka); Chory (66’ Bassey). Allenatore: Bilek

AMMONITI: 4’ Pernica (P), 27’ Mosquera (P), 56’ Chory (P), 62’ Jemeika (P)

ARBITRO: Lawrence Visser











