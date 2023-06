Video/ Barcellona Wolfsburg donne (3-2) gol e highlights: remuntada! (3 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BARCELLONA WOLFSBURG: VITTORIA DEGLI SPAGNOLI!

Finale di Champions League femminile tra Barcellona Wolfsburg, match che si sblocca subito dopo appena tre minuti e mezzo di gioco grazie ad un’invenzione di Pajor che ricevuto il primo scarico del match, riesce a fare una finta che manda fuori tempo la sua marcatrice e trova un gol incredibile. Dopo il goal il match si è messo sui binari della squadra tedesca, che infatti cerca di gestire il risultato aspettando che sia il Barcellona a scoprirsi e a tentare di far male in contropiede, peccato che il Barcellona non brilli questo pomeriggio per intensità.

Diretta/ Barcellona Wolfsburg donne (risultato finale 2-2): spagnole sul tetto d'Europa! (3 Giugno 2023)

Barcellona Wolfsburg, gara che vede le tedesche dominare la finale senza che il Barca riesca in qualche modo ad impensierire in alcun modo la difesa tedesca. Il gol arriva dopo un lungo fraseggio che ha portato a due passi dalla porta Popp che non ci pensa due volte ad insaccare il pallone. Il Wolfsburg da quel momento in avanti ha cominciato a gestire la partita sapendo che la squadra spagnola non riesce a creare azioni pericolose, questo atteggiamento però potrebbe creare delle difficoltà nel secondo tempo se il Barcellona riuscirà a trovare la quadra ad una partita che in questa prima frazione non ha mai trovato.

DIRETTA/ Barcellona Real Madrid (risultato finale 66-78): i Blancos in finale!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BARCELLONA WOLFSBURG, IL SECONDO TEMPO

Riprende Barcellona Wolfsburg e riprende veramente male per la squadra che fino a questo momento stava dominando la finale di Champions League, in una manciata di minuti infatti la mezzala sinistra del Barca, la spagnola Guijarro trova due gol che rimettono tutto in discussione. Le reti sono arrivate per un pressing a tutto campo della squadra spagnola in cui il Wolfsburg non ha capito molto. Le imbucate sul secondo palo, zona difesa male anche nel primo tempo da parte delle tedesche si sono rivelate fondamentali per la centrocampista spagnola che libera sempre il suo destro in maniera tale da riportare in parità il match.

Diretta/ Barcellona Atletico Madrid (risultato finale 1-0): i blaugrana restano a +11

Barcellona Wolfsburg valevole per la finale di Champions League femminile dove il Barcellona si è resa protagonista di una partita incredibile e di un secondo tempo suntuoso dove riesce a trovare persino la rimonta che dopo dieci minuti dall’inizio del match sembrava impossibile. Rolfo si ritrova un pallone d’oro praticamente da sola davanti al portiere e riesce a insaccare con estrema facilità con un tiro potente e preciso, non da dare per scontato dopo aver corso per tutti quei chilometri. Una beffa per la squadra tedesca che non ha iniziato bene e ha finito anche peggio questo secondo tempo.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BARCELLONA WOLFSBURG, IL TABELLINO

BARCELLONA D: Panos S., Bronze L., Paredes I., Leon M., Rolfo F., Bonmati A. (dal 45′ st Putellas A.), Walsh K. (dal 44′ st Engen I.), Guijarro P., Hansen C. (dal 34′ st Crnogorcevic A.), Paralluelo S. (dal 25′ st Geyse), Caldentey M. (dal 34′ st Pina C.). A disposizione: Coll C., Geyse, Crnogorcevic A., Pina C., Engen I., Putellas A., Codina L., Fernandez J., Lopez V., Rabano N., Torrejon M., Vilamala B. Allenatore: Giraldez J..

WOLFSBURG D: Frohms M., Wilms L. (dal 39′ st Hegering M.), Hendrich K., Janssen D., Rauch F., Oberdorf L., Roord J. (dal 26′ st Lattwein L.), Huth S., Jonsdottir S. J., Pajor E. (dal 39′ st Bremer P.), Popp A.. A disposizione: Kiedrzynek K.. Weiss L., Lattwein L., Bremer P., Hegering M., Agrez S., Blomqvist R., Brand J., Demann K., Wassmuth T., Wedemeyer M., Wolter P. Allenatore: Stroot T..

Reti: al 3′ st Guijarro P. (Barcellona D) , al 5′ st Guijarro P. (Barcellona D) , al 25′ st Rolfo F. (Barcellona D) al 3′ pt Pajor E. (Wolfsburg D) , al 37′ pt Popp A. (Wolfsburg D) .

Ammonizioni: al 33′ pt Bonmati A. (Barcellona D), al 45’+4 st Paredes I. (Barcellona D) al 21′ pt Hendrich K. (Wolfsburg D), al 32′ st Jonsdottir S. J. (Wolfsburg D), al 45’+4 st Popp A. (Wolfsburg D).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BARCELLONA WOLFSBURG













© RIPRODUZIONE RISERVATA