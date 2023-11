Video/ Bari Ascoli (1-0) gol e highlights: la risolve Sibilli nella ripresa! (Serie B, 4 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BARI ASCOLI: LA SINTESI

Allo Stadio San Nicola il Bari supera l’Ascoli per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Marino provano ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva verso il 7′ con un tiro alto di Pucino sugli sviluppi di un corner. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Viali replicano al 18′ con un colpo di testa di Di Tacchio respinto da Brenno tra i pali.

I biancorossi si rivedono calciando fuori misura con Zuzek al 31′ ed i bianconeri ci riprovano al 3′ ed al 41′ con Nestorovski. Nel secondo tempo i pugliesi ripartono in maniera arrembante e Bellusci interviene respingendo il tiro di Nasti già al 46′. Nell’ultima parte dell’incontro i Galletti riescono a passare in vantaggio all’80’ grazie alla rete messa a segno da Sibilli con una bella azione personale.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Rutella, proveniente dalla sezione di Enna, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Vicari, Ricci ed Acampora da un lato, Di Tacchio, Giovane, Milanese ed Adjapong dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo dodicesimo turno di campionato permettono al Bari di salire a quota 17 nella classifica della Serie B mentre l’Ascoli non si muove, rimanendo fermo a 12 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BARI ASCOLI: IL TABELLINO

Bari-Ascoli 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 80′ Sibilli(B).

BARI (3-4-1-2) – Brenno; Pucino, Vicari, Zuzek; Dorval, Koutsoupias, Acampora, Ricci; Sibilli; Nasti, Diaw. All.: Marino.

ASCOLI (4-4-2) – Barosi; Bayeye, Bellusci, Quaranta, Falasco; Falzerano, Di Tacchio, Caligara, Giovane; Rodriguez, Nestorovski. All.: Viali.

Arbitro: Daniele Rutella (sezione di Enna).

Ammoniti: 14′ Vicari(B); 37′ Ricci(B); 42′ Di Tacchio(A); 51′ Giovane(A); 53′ Acampora(B); 90’+1′ Milanese(A); 90’+7′ Adjapong(A).

