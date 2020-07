Video/ Bari Carrarese (2-1 dts): highlights e gol. Galletti in finale (Serie C)

Gli uomini di Baldini sfiorano l’impresa nel video con gli highlights e i gol di Bari Carrarese 2-1, nella semifinale dei play-off di Serie C i marmiferi quasi accarezzano il sogno di giocarsi la promozione con la Reggio Audace del terribile Kargbo (che anche oggi ha trascinato i granata al successo contro il Novara) arrendendosi solamente nei tempi supplementari. I galletti di Vivarini, che si erano portati in vantaggio nella prima frazione di gioco con l’incornata vincente di Di Cesare sugli sviluppi di un calcio d’angolo, non riescono a chiuderla con Laribi e Costantino che mancano l’appuntamento con il raddoppio prima dell’intervallo, poi nella ripresa sbagliano l’impossibile con Antenucci che scheggia anche la traversa. Nel recupero arriva la beffa con la rete di Piscopo che prolunga la sfida di un’altra mezz’ora, proprio quando i rigori sembravano inevitabili è arrivato il tocco decisivo di Simeri che appoggia il pallone in rete e porta i suoi in finale. Tanti, tantissimi rimpianti per gli aprutini che hanno colpito due legni (uno per tempo) con Tedeschi e Infantino, il portiere Forte ha cercato in tutte le maniere di tenere a galla la Carrarese, semplicemente da applausi il doppio intervento ravvicinato su Terrani, ma i suoi sforzi non sono bastati per fermare la squadra di proprietà di De Laurentiis, il cui sogno di avere due società in Serie A potrebbe avverarsi già tra un anno se mercoledì prossimo accadrà quello che i tifosi del Bari ovviamente non dicono per scaramanzia. Finale macchiato dalle polemiche e dal nervosismo, con i giocatori del Carrarese che danno quasi vita a una vera e propria caccia all’uomo con Caccavallo che viene espulso dopo aver cercato di malmenare un po’ di avversari, arrivando persino a mettere le mani addosso a Costa. Una brutta immagine che però rende l’idea del clima di tensione che si era creato sul terreno di gioco del San Nicola, bagnato dalla pioggia che ha rinfrescato il clima dopo giorni di caldo asfissiante.

VIDEO BARI CARRARESE, IL TABELLINO

BARI-CARRARESE 2-1 (1-0)

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare (67’ Costa), Perrotta; Hamlili (46’ Maita), Schiavone, Scavone (74’ Berra); Laribi (89’ Terrani); Antenucci, Costantino (67’ Simeri). All. Vincenzo Vivarini.

CARRARESE (4-2-3-1): Forte; Ciancio (67’ Valietti), Tedeschi, Agyei, Mignanelli; Damiani, Foresta (57’ Pasciuti); Valente (76’ Tavano), Cardoselli (46’ Piscopo), Calderini (76’ Caccavallo); Infantino. All. Silvio Baldini.

ARBITRO: Alberto Santoro (sez. di Messina).

AMMONITI: Sabbione (B), Hamlili (B), Foresta (C), Tedeschi (C), Agyei (C), Ciofani (B), Infantino (C), Ciancio (C), Calderini (C), Pasciuti (C).

ESPULSO: 120’+1’ Caccavallo (C) per comportamento scorretto.

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 20’ Di Cesare (B), 90’+1’ Piscopo (C), 119’ Simeri (B).



