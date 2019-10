Video/ Bari Catanzaro (2-0): highlights e gol. Pesante successo interno dei galletti

Il Bari batte il Catanzaro grazie alle reti realizzate da Awua e Antenucci. Come si vede nel video di Bari Catanzaro, Costa serve in profondità per Awua al quindicesimo minuto di gioco, Simeri scambia con quest’ultimo che non sbaglia. Per il calciatore è la prima rete con la compagine pugliese. Il Bari continua ad attaccare alla ricerca del secondo gol. Kanoute prova l’azione personale, Frattali è attento e agguanta la sfera. Catanzaro che inizia ad alzare il baricentro e mettere in difficoltà i padroni di casa. La difesa pugliese e attenta con la prima frazione che vede avanti il Bari grazie ad Awua.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Catanzaro prende in mano il pallino del gioco con i padroni di casa in leggera difficoltà. Ma alla mezzora arriva il gol che chiude la contesa. Cross di Barra che trova il colpo di testa vincente di Antenucci. Per il Catanzaro un duro colpo. In seguito varie occasioni per il Bari tra cui quella di Simeri che calcia e Di Gennaro non trattiene. Kanoute parte da solo e per poco non la mette all’incrocio dei pali. Il Bari conferma tutti i numeri positivi della stagione con l’attacco del che ha realizzato 18 reti totali nel girone con una difesa capace di subire appena 9 reti. Il Catanzaro ha vinto cinque gare e perso sempre cinque match, oltre a un pareggio. La differenza reti positiva dopo stasera, grazie ai 14 gol segnati e 13 subiti. Il Bari ha meritato la vittoria per aver costruito molto di più rispetto alla compagine ospite.

