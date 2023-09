Video/ Bari Catanzaro (2-2) gol e highlights: pareggio rocambolesco! (24 settembre 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BARI CATANZARO, LA CRONACA

Bari e Catanzaro, il punteggio è rimasto fermo sullo 0-0, ma c’è stata un’occasione degna di nota creata da Giuseppe Nasti. Nasti, un giocatore talentuoso del Bari, ha avuto un’opportunità chiara nei primi venti minuti di gioco. Dopo un preciso passaggio da un compagno di squadra, si è trovato in una posizione ideale all’interno dell’area di rigore del Catanzaro. Con determinazione, ha cercato di superare il portiere avversario con un tiro mirato. Il portiere del Catanzaro, tuttavia, ha compiuto una parata eccezionale, deviando la palla fuori dallo specchio della porta. Questo salvataggio ha mantenuto il punteggio sullo 0-0 e ha impedito al Bari di ottenere il vantaggio. Questa occasione ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso e ha dimostrato la determinazione di entrambe le squadre a cercare il primo gol della partita. Mentre il cronometro avanzava nei primi venti minuti, i tifosi erano in trepidante attesa di vedere come si sarebbe sviluppato il resto del match tra Bari e Catanzaro.

Bari e Catanzaro, con il punteggio bloccato sul 1-1 grazie al gol di Sounas per il Catanzaro, entrambe le squadre hanno cercato di ottenere il vantaggio prima della pausa. Il gol di Sounas per il Catanzaro aveva pareggiato il punteggio dopo il vantaggio iniziale del Bari. Questo aveva alimentato la determinazione di entrambe le squadre a cercare di segnare ulteriori gol prima dell’intervallo. Il Bari stava mettendo pressione sulla difesa del Catanzaro, cercando di riconquistare il vantaggio. Nel frattempo, il Catanzaro cercava di sfruttare le opportunità di contrattacco per colpire nuovamente. La tensione era palpabile mentre i minuti finali del primo tempo trascorrevano. I tifosi erano in attesa di vedere quale squadra avrebbe avuto l’ultima parola prima dell’intervallo. La partita prometteva di essere avvincente e ricca di emozioni nella seconda metà.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BARI CATANZARO, IL SECONDO TEMPO

Bari e Catanzaro, con il punteggio che si manteneva sul 2-2 grazie al gol di Marco Koutsoupias per il Bari, le squadre erano determinate a cercare di ottenere il vantaggio. Il gol di Koutsoupias aveva permesso al Bari di pareggiare il punteggio, riportando la partita in equilibrio dopo che il Bari aveva inizialmente preso il comando. Questo aveva aumentato l’entusiasmo del Bari e aveva riacceso la speranza di ottenere un risultato positivo. Entrambe le squadre stavano cercando di prendere il controllo del centrocampo e creare opportunità da gol. La partita era equilibrata, con azioni da ambo le parti e i tifosi erano in trepidante attesa di vedere quale squadra avrebbe ottenuto il vantaggio decisivo. Mentre il tempo scorreva nei primi venti minuti del secondo tempo, la partita prometteva di essere piena di emozioni e colpi di scena fino alla fine. I tifosi erano in attesa di vedere quale squadra avrebbe avuto l’ultima parola in questo affascinante scontro tra Bari e Catanzaro.

Bari e Catanzaro, che si è conclusa con un pareggio 2-2, entrambe le squadre stavano cercando di trovare l’occasione decisiva per ottenere la vittoria. Durante questi momenti cruciali, è emersa un’occasione significativa creata da Andrea Verna del Catanzaro. Verna, con la sua abilità nell’attacco e la visione di gioco, ha cercato di scardinare la difesa del Bari. Ha ricevuto il pallone in una posizione promettente ed è riuscito a sferrare un tiro potente verso la porta avversaria. Tuttavia, il portiere del Catanzaro ha compiuto un’ottima parata, respingendo il tiro di Verna e preservando il punteggio sul 2-2. Questo salvataggio è stato cruciale per il Catanzaro, poiché ha impedito al Bari di ottenere la vittoria nei momenti finali della partita. La partita è stata intensa fino alla fine, con entrambe le squadre che hanno lottato duramente per ottenere i tre punti. Alla fine, il punteggio è rimasto invariato, ma il calcio appassionante e le occasioni da gol hanno tenuto i tifosi col fiato sospeso fino all’ultimo istante.

BARI CATANZARO, IL TABELLINO

BARI: Brenno, Dorval M. (dal 45’+2 st Achik I.), Di Cesare V., Vicari F., Frabotta G., Koutsoupias I. (dal 22′ st Pucino R.), Maiello R., Acampora G. (dal 33′ st Maita M.), Sibilli G. (dal 22′ st Diaw D.), Edjouma M. (dal 1′ st Morachioli G.), Nasti M.. A disposizione: Farroni A., Akpa-Chuwuku H., Aramu M., Bellomo N., Benali A., Ricci G., Zuzek Z. Allenatore: Mignani M..

CATANZARO: Fulignati A., Katseris P. (dal 31′ st Miranda K.), Scognamillo S., Brighenti N., Veroli D., Sounas D. (dal 22′ st Brignola E.), Pompetti M. (dal 22′ st Ghion A.), Verna L., Vandeputte J., Donnarumma A. (dal 12′ st Stoppa M.), Biasci T. (dal 31′ st Iemmello P.). A disposizione: Borrelli E., Sala A., Ambrosino G., D’Andrea L., Krastev D., Pontisso S. Allenatore: Vivarini V..

RETI: al 28′ pt Koutsoupias I. (Bari) , al 12′ st Koutsoupias I. (Bari), al 30′ pt Sounas D. (Catanzaro) , al 45’+1 pt Verna L. (Catanzaro) .

AMMONIZIONI: al 32′ st Diaw D. (Bari), al 9′ st Veroli D. (Catanzaro), al 36′ st Miranda K. (Catanzaro).

ESPULSIONI: al 38′ st Miranda K. (Catanzaro).

