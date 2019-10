Video/ Bari Cavese (4-0): highlights e gol, poker dei galletti (Serie C)

Nel video di Bari Cavese parliamo della grande vittoria che i galletti hanno ottenuto nell’ottava giornata del campionato di Serie C, rilanciandosi così verso le prime posizioni della classifica nel girone C. Partita a senso unico allo stadio San Nicola, con il Bari che fa un sol boccone della Cavese confermando i progressi visti con l’avvento di Vincenzo Vivarini in panchina. Pugliesi subito a testa bassa in attacco, Costa è scatenato sulla fascia e al 9′ su un suo cross una spaccata di Perrotta esalta i riflessi del portiere dei metelliani, Bisogno. Al 17′ il Bari trova comunque il vantaggio: Costa pennella un gran cross da calcio d’angolo e Di Cesare trova lo stacco di testa vincente. La Cavese prova a reagire e al 26′ crea un pericolo per la porta barese con Russotto, ma al 28′ è già 2-0 per il Bari con Antenucci che non spreca un pallone d’oro in zona centrale in area di rigore. CLICCA QUI PER IL VIDEO HIGHLIGHTS DI BARI CAVESE

VIDEO BARI CAVESE: IL SECONDO TEMPO

Il primo tempo si chiude con una conclusione dalla distanza di Matera per gli ospiti, ma nella ripresa il copione di Bari Cavese non cambia con i galletti sempre padroni del campo e capaci di arrotondare ulteriormente il risultato. Prima con Costa, che concretizza un contropiede magistralmente orchestrato dai Galletti e bagna col gol una prestazione davvero eccellente. Poi, al 22′, strappa gli applausi del San Nicola anche Sabbione, che pesca il jolly dalla lunghissima distanza. Un vero e proprio eurogol che vale il 4-0 contro una Cavese tramortita e ormai consapevole di non poter contrastare lo strapotere tecnico del Bari. I pugliesi chiudono il poker e dopo la vittoria sul campo del Picerno compiono un altro passo in avanti importante verso la parte nobile della classifica del girone C, per la Cavese giornata da dimenticare per ripartire contro avversari sulla carta più alla portata.

