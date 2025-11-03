Video Bari Cesena (risultato finale 1-0) gol e highlights della gara valida per l'undicesima giornata della Serie B 2025/2026.
VIDEO BARI CESENA: LA SINTESI DELL’INCONTRO
Allo Stadio San Nicola il Bari trionfa tra le mura amiche avendo la meglio per 1 a 0 sul Cesena. Nel primo tempo gli emiliani partono forte vedendosi tuttavia annullare la possibile rete del vantaggio di Francesconi già verso il 2′ per colpa dell’intervento irregolare commesso da Blesa nei confronti di Dickmann.
Al 12′ lo spunto di Shpendi viene ottimamente contenuto dalla giocata difensiva di Meroni ma intorno al 17′ i Galletti perdono per infortunio Darboe, sostituito infatti dal compagno Verreth. Gli uomini guidati in panchina da mister Mignani si riaffacciano pericolosamente in attacco al 26′ ancora con Shpendi che, ispirato da Blesa, non coglie però impreparato l’estremo difensore avversario Cerofolini, autore di una bella parata.
Nel secondo tempo anche il portiere Klinsmann salva invece il Cavalluccio al 47′ effettuando un’ottima respinta sul tentativo di Antonucci, liberato da Dorval e Moncini. Nel finale le emozioni continuano a scarseggiare ed il subentrato Adamo per poco non centra lo specchio della porta al 73′ con un tiro-cross fuori misura.
I pugliesi di mister Caserta spezzano quindi l’equilibrio al 79′ tramite il gol siglato da Christian Gytkjaer, subentrato nel corso della ripresa e preciso nell’insaccare la sfera con un colpo di testa sull’assist offertogi dal collega Lorenzo Dickmann.
Questo successo, il terzo ottenuto nella stagione 2025/2026, spinge il Bari a quota dodici nella classifica della Serie B. Il Cesena rimedia invece una sconfitta un po’ inaspettata e questa battuta d’arresto incolla gli ospiti dell’undicesima giornata di campionato a venti punti.