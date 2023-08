Video/ Bari Cittadella (1-1) gol e highlights: primo pareggio dei galletti! (Serie B 3^ giornata)

Bari Cittadella, come da previsione sono i galletti a fare la partita con il Cittadella che in questi primi venti minuti ha combinato poco e niente davanti alla porta dell’estremo difensore della squadra di casa. Il Bari invece attacca e al primo affondo si presenta la prima occasione da goal: cross dalla trequarti che Nasti colpisce bene di testa, con la fronte piena. Primo goal nella squadra pugliese per il prodotto del vivaio milanista che permette al Bari di essere in vantaggio, Cittadella che deve riordinare le idee e cercare di non essere passiva perché i padroni di casa attaccano e fanno male, non a caso sono tra le papabili vincitrici del campionato.

Diretta/ Bari Cittadella (risultato finale 1-1):Pavan la recupera (Serie B, 30 agosto 2023)

Finisce il primo tempo di Bari Cittadella, ultimo quarto di gara che ha visto la formazione ospite rendersi pericolosa, sopratutto in contropiede ma l’occasione più ghiotta è stata consumata su calcio d’angolo grazie ad una zuccata di Pavan che impensierisce di molto il portiere, che è costretto a smanacciare via in calcio d’angolo. Il Bari ha abbassato il suo baricentro e questo ha permesso alla squadra ospite di provare anche delle trame più complesse con il pallone, che però fino al doppio fischio dell’arbitro non hanno sortito particolare effetto, a parte il palo del gioiellino scuola Roma ossia Cassano, che però non riesce a concretizzare.

Diretta/ Ternana Cremonese (risultato finale 0-1): Sarr salva i grigiorossi! (Serie B, 30 agosto 2023)

BARI CITTADELLA, IL SECONDO TEMPO

Bari Cittadella, grande prova in questa ripresa della squadra ospite che riesce ad attaccare con più convinzione, sopratutto sulle ie interne dove agisce Cassano, il fantasista numero dieci infatti è l’uomo più pericoloso del Cittadella che grazie ai suoi piedi impensierisce spesso e volentieri la retroguardia avversaria. L’unico modo per bloccarlo, non essendo dotato fisicamente è quello di marcarlo duro, ma non è facile poiché l’ex Roma è molto agile e riesce a liberarsi con estrema facilità liberando in più di un’occasione il suo tiro potente, ma spesso poco preciso.

Diretta/ Sampdoria Venezia (risultato finale 1-2): ribaltone lagunare! (Serie B, 30 agosto 2023)

Termina Bari Cittadella, un finale tutto da vivere sopratutto per i tifosi neutrali che hanno potuto godere di un Bari che prima di tutto è stato concreto in attacco, e iN secondo luogo ha mostrato una difesa solida che concedeva ben poco all’offensiva ospite. Il Bari però dopo l’uscita di Sibilli si è spento vertiginosamente, sopratutto in fase offensiva poiché il so destro è mancato alla squadra e alla sua costruzione. Un giocatore dunque imprescindibile in questa fase della stagione per la squadra pugliese. Bari che però subisce il pareggio da Pavan allo scadere del secondo tempo.

BARI CITTADELLA, IL TABELLINO

Bari (4-3-2-1): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci (82′ Pucino); Maita, Maiello, Koutsoupias (69′ Benali); Sibilli (75′ Scheidler), Morachioli (75′ Edjouma); Nasti (82′ Bellomo).

All. Mignani Panchina: Polverino, Matino, Faggi, Zuzek, Lops, Celiento, Frabotta

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Frare, Pavan, Giraudo (46′ Carissoni); Kornvig (46′ Amatucci), Branca, Vita; Cassano (67′ Tessitore); Maistrello (59′ Pandolfi), Magrassi (79′ Pittarello).

All. Gorini Panchina: Maniero, Angeli, Mastrantonio, Saggionetto,Danzi, Rizza

Marcatori: 6′ Nasti (B); 89′ Pavan (C)

Ammoniti: 50′ Maistrello, 84′ Di Cesare

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI BARI CITTADELLA











© RIPRODUZIONE RISERVATA