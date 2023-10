Video/ Bari Como (1-1) gol e highlights: continua il periodo no al San Nicola (1 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BARI COMO: LA PARTITA

Bari e Como, il punteggio rimaneva inchiodato sullo 0-0, ma è emersa un’occasione significativa per il Bari con un tentativo di Nasti. Attaccante centrale, giocatore chiave della squadra del Bari, ha cercato di sbloccare il punteggio con una giocata determinata. Ha ricevuto il pallone in una posizione promettente all’interno dell’area di rigore avversaria e ha tentato di capitalizzare su quest’opportunità. Nonostante l’impegno di Nasti, il portiere avversario o la difesa del Como hanno verosimilmente risposto con efficacia, mantenendo il risultato invariato. Questo momento di azione ha aggiunto suspance alla partita mentre entrambe le squadre cercavano di prendere il comando nei primi venti minuti.

Diretta/ Bari Como (risultato finale 1-1): pareggia il capitano! (Serie B, 1 ottobre 2023)

Bari e Como, nonostante il punteggio ancora bloccato sullo 0-0, è emersa un’occasione rilevante per il Bari con un tentativo di Acampora. Elemento chiave nella formazione del Bari, ha cercato di sbloccare il punteggio con una manovra intraprendente. Ha ricevuto il pallone in una posizione promettente all’interno dell’area di rigore avversaria e ha cercato di capitalizzare su questa opportunità. Nonostante gli sforzi di Acampora, il portiere avversario o la difesa del Como hanno verosimilmente risposto in modo efficace, mantenendo il risultato invariato. Questo momento di azione ha aggiunto tensione al termine del primo tempo mentre entrambe le squadre cercavano di trovare la via del gol nei minuti conclusivi.

Video/ Como Sampdoria (1-0) gol e highlights: Ioannou non perdona (27 settembre 2023)

BARI COMO, IL SECONDO TEMPO

Bari e Como, il punteggio rimaneva fermo sullo 0-0, ma è emersa un’occasione significativa per il Bari con un tentativo di Sibilli. Nel frattempo, il Como si trovava in inferiorità numerica, avendo subito l’espulsione di un giocatore. Sibilli, con una mossa decisa, ha cercato di sbloccare il punteggio per il Bari. Ha ricevuto il pallone in una posizione promettente all’interno dell’area di rigore avversaria e ha tentato di capitalizzare su questa opportunità. Nel frattempo, il Como, ridotto in dieci uomini, si trovava a difendere con determinazione per resistere agli attacchi del Bari. Nonostante l’occasione di Sibilli, la difesa avversaria o il portiere del Como hanno probabilmente risposto con efficacia, mantenendo il risultato invariato. Questo momento ha aggiunto un elemento di suspense alla partita, con il Bari che cercava di sfruttare la superiorità numerica per prendere il comando.

Diretta/ Parma Bari (risultato finale 2-1): Benedyczak la decide!

Bari e Como, il risultato è terminato 1-1 dopo la rete del Lecco segnata dal capitano Bellemo. Bellemo, il capitano, è stato il protagonista dell’azione chiave che ha cambiato le sorti del match. Con una mossa determinata, ha siglato un gol che ha portato il Lecco al pareggio. La partita, quindi, è terminata con una situazione di equilibrio sul tabellone. Questo gol ha rappresentato un momento decisivo, sottolineando la resilienza e la volontà del Lecco di lottare fino alla fine. Nonostante gli sforzi di entrambe le squadre, il punteggio si è fissato sul 1-1, confermando la condivisione dei punti tra Bari e Como al fischio finale.

BARI COMO, IL TABELLINO

BARI: Brenno (Portiere), Dorval M., Di Cesare V., Vicari F., Frabotta G., Koutsoupias I. (dal 13′ st Diaw D.), Maiello R. (dal 29′ st Maita M.), Acampora G., Aramu M. (dal 35′ st Bellomo N.), Sibilli G. (dal 28′ st Achik I.), Nasti M.. A disposizione: Akpa-Chuwuku H., Edjouma M., Farroni A. (Portiere), Matino E., Pucino R., Ricci G., Zuzek Z. Allenatore: Mignani M..

COMO: Semper A. (Portiere), Curto M., Odenthal C., Barba F., Cassandro T. (dal 20′ st Vignali L.), Kone B. L., Abildgaard O., Ioannou N. (dal 34′ st Verdi S.), Da Cunha L. (dal 10′ st Bellemo A.), Cutrone P. (dal 34′ st Baselli D.), Chajia M. (dal 20′ st Gabrielloni A.). A disposizione: Arrigoni T., Blanco A., Kerrigan L., Sala M., Scaglia F., Solini M., Vigorito M. (Portiere) Allenatore: Longo M..

Reti: al 19′ st Diaw D. (Bari) al 22′ st Bellemo A. (Como) .

Ammonizioni: al 22′ pt Nasti M. (Bari), al 24′ st Maiello R. (Bari), al 45’+7 st Di Cesare V. (Bari) al 32′ pt Kone B. L. (Como), al 45’+2 pt Cassandro T. (Como).

Espulsioni: al 5′ st Kone B. L. (Como).

Gol annullati: al 21′ pt Nasti M. per fallo (Bari).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BARI COMO













© RIPRODUZIONE RISERVATA