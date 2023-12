Video/ Bari Cosenza (0-0) highlights: niente reti al San Nicola (23 dicembre 2023)

VIDEO HIGHLIGHTS BARI COSENZA: LA SINTESI

Bari e Cosenza, il tabellone segna ancora uno 0-0, ma è emerso un momento cruciale quando Nasti del Bari ha avuto un’opportunità importante. In una situazione favorevole davanti alla porta avversaria, il talentuoso giocatore del Bari ha ricevuto un passaggio ben calibrato, tuttavia, purtroppo, ha mancato il bersaglio sciupando un’occasione chiave per sbloccare il risultato. La squadra del Bari sembra decisa a prendere l’iniziativa, e Nasti si è distinto come un elemento determinante nell’attacco. Nonostante il suo tentativo, la difesa del Cosenza è riuscita a resistere, mantenendo inviolata la propria rete. L’andamento del match è caratterizzato da una notevole intensità, suscitando l’interesse del pubblico che attende con trepidazione lo sviluppo della sfida tra le due squadre.

Bari e Cosenza, il punteggio rimane inchiodato sullo 0-0, ma un momento di rilievo è stato protagonista quando Sibilli del Bari ha avuto una pregevole occasione con un tiro da fuori area, una specialità della casa. Con grande abilità, Sibilli ha cercato di sorprendere il portiere avversario con un potente colpo dalla distanza, dimostrando la sua perizia nel tentativo di sbloccare il risultato. Nonostante le occasioni da parte di entrambe le squadre nel corso del primo tempo, i portieri e le difese si sono dimostrati solidi nel respingere gli attacchi avversari. La partita si è svolta con un equilibrio teso, con il Bari che cerca di capitalizzare sulle abilità di Sibilli e il Cosenza che cerca di difendersi e magari colpire in contropiede. L’attesa per la ripresa della partita è palpabile, con i tifosi in attesa di emozioni e sperando che il secondo tempo porti con sé gol e momenti indimenticabili.

VIDEO HIGHLIGHTS BARI COSENZA, IL SECONDO TEMPO

Bari Cosenza, la partita mantiene il risultato di 0-0, ma il Cosenza sta dimostrando una crescita significativa. Mazzocchi e Tutino, con il loro impegno e determinazione, hanno creato diverse situazioni pericolose che hanno messo a dura prova il portiere avversario. La pressione del Cosenza potrebbe rappresentare una minaccia per la difesa avversaria, mettendo in difficoltà il Bari e cercando di sbloccare il punteggio. La vivacità e l’aggressività dimostrate dal Cosenza durante questi minuti iniziali della ripresa suggeriscono che la squadra è determinata a ottenere un risultato positivo. La partita si sta animando, con entrambe le squadre che lottano per prendere il controllo del gioco e creare opportunità da sfruttare. Il pubblico e gli appassionati possono aspettarsi un secondo tempo avvincente con emozioni e azioni da entrambe le parti.

Bari e Cosenza si è conclusa con un pareggio 0-0, nonostante il finale emozionante caratterizzato da numerose occasioni per Tutino, Mozza e Mazzocchi. Tuttavia, i tre giocatori hanno trovato sempre sulla loro strada ostacoli che hanno impedito loro di segnare, portando la partita a una conclusione senza reti. Il risultato riflette una partita combattuta e tesa, con entrambe le squadre che hanno cercato di ottenere la vittoria fino all’ultimo minuto. Le opportunità nel finale hanno aggiunto suspense alla partita, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il varco decisivo per rompere l’equilibrio. Ora entrambe le squadre dovranno valutare la prestazione e concentrarsi sulle prossime sfide, cercando di capitalizzare sulle occasioni di gol e migliorare il loro rendimento in vista degli incontri futuri.

BARI COSENZA, IL TABELLINO

BARI: Brenno (Portiere), Dorval M., Vicari F., Di Cesare V. (dal 1′ st Zuzek Z.), Ricci G., Edjouma M. (dal 39′ st Acampora G.), Benali A., Maita M. (dal 31′ st Bellomo N.), Achik I. (dal 30′ st Aramu M.), Nasti M. (dal 39′ st Menez J.), Sibilli G.. A disposizione: Ahmetaj M., Faggi F., Frabotta G., Matino E., Morachioli G., Pissardo M. (Portiere), Pucino R. Allenatore: Marino P..

COSENZA: Micai A. (Portiere), Meroni A., Venturi M., Fontanarosa A. (dal 29′ st Sgarbi F.), Rispoli A. (dal 11′ st Cimino B.), Zuccon F. (dal 11′ st Calo G.), Praszelik M., Florenzi A. (dal 1′ st Voca I.), Martino P., Tutino G. (dal 39′ st Crespi V.), Mazzocchi S.. A disposizione: Arioli A., D’Orazio T., Forte F., La Vardera S., Marson L. (Portiere), Viviani M., Zilli M. Allenatore: Caserta F..

AMMONITI: al 12′ pt Di Cesare V. (Bari), al 16′ pt Ricci G. (Bari), al 31′ pt Benali A. (Bari), al 3′ st Nasti M. (Bari), al 24′ st Sibilli G. (Bari) al 36′ pt Florenzi A. (Cosenza), al 13′ st Cimino B. (Cosenza), al 36′ st Praszelik M. (Cosenza).

ESPULSI: al 45’+3 st Praszelik M. (Cosenza).

