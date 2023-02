Video/ Bari Cosenza (2-1) gol e highlights: Cheddira porta a casa i tre punti

Il video Bari Cosenza comincia con i fuochi d’artificio. Infatti al secondo minuto di gioco la seconda punta della squadra di casa si trova a tu per tu con il portiere dopo un’illuminante passaggio arrivato dalla metà campo pugliese. Esposito, attaccante ex Inter non si è fatto pregare ed ha subito insaccato alle spalle del portiere. Inutile dire che dal goal la partita si è messa molto in discesa per il Bari, che infatti domina nel possesso palla e lascia pochi spazi al Cosenza, squadra ospite che però non si da per vinta e in molte occasioni ha centrato lo specchio della porta: sia con Finotto che con la grande leggenda di Zarate, arrivato nella scorsa sessione di mercato.

Padroni di casa che si sono fatti sorprendere da un Cosenza indemoniato che è riuscito a pareggiare grazie alla rete di Rispoli, i terzino destro della squadra ospite infatti dopo una fase concitata su un cacio da fermo si ritrova la palla tra i piedi e insacca regalando il pareggio alla sua squadra. Ora tutto da rifare per la squadra dei galletti pugliesi.Il Bari infatti sta pagando la troppa sufficienza con cui ha approcciato la gara dopo il goal, un giro palla infinito ma sterile che ha punito ma sopratutto ha lasciato intendere che avrebbe punito, in più di un’occasione. Il secondo tempo deve essere la prova del nove per una squadra, che non può riposarsi sugli allori.

VIDEO BARI COSENZA, IL SECONDO TEMPO

Bari Cosenza, due squadre che in questa partita sorprendono molto per la fallosità, infatti nell’ultimo quarto d’ora sono volati molti cartellini gialli che hanno costretto l’autore del primo vantaggio, ossia Esposito, alla sostituzione. Infatti l’allenatore non vuole rischiare di finire questa partita in dieci, visto che il Bari ha ancora tutte le possibilità per vincere la gara. Per il resto la squadra dei galletti pugliesi fa fatica a trovare lo specchio della porta di Micai, il portiere infatti è stato chiamato in causa solamente tre volte nonostante il Bari abbia tirato più di dodici volte contro il portiere. Numeri che fanno riflettere.

I galletti riescono sul finale a vincere la gara grazie alla rete arrivata dai piedi di Cheddira, il bomber della squadra barese e della Serie B, che vedremo il prossimo anno con la maglia azzurra del Napoli. Dopo il goal i padroni di casa hanno parcheggiato il pullman davanti alla propria porta come direbbero gli inglesi. In questo frangente dove il Bari si è messo stabilmente nella propria area di rigore il Cosenza ha avuto l’occasione per pareggiarla grazie a Finotto, che però si vede strozzato l’urlo di gioia da un ottimo intervento del portiere. Il Bari rimane dov’è e per l’ennesima volta dimostra di non avere rivali in questa competizione.

BARI COSENZA, IL TABELLINO

BARI COSENZA 2-1 (1-1)

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello (19′ st Benali), Benedetti (19′ Molina); Botta (30′ st Mallamo); Esposito (1′ st Scheidler), Cheddira (42′ st Zuzek). A disp.: Frattali, Matino, Antenucci, Morachioli, Ricci, Bellomo, Dorval. All.: Mignani

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Rispoli, Rigione, Vaisanen, D’Orazio (13′ st Martino); Praszelik (13′ st Voca), Calò (34′ st Delic), Brescianini (25′ st D’Urso); Marras, Zarate (25′ st Nasti); Finotto. A disp.: Marson, Meroni, Salihamidzic, Agostinelli, Venturi, Zilli, Cortinovis. All.: Viali

ARBITRO: Rutella

MARCATORI: 3′ pt Esposito (B), 24′ pt Rispoli (C), 24′ st Cheddira (B)

AMMONITI: Vaisanen (C), Rigione (C), Micai (C), Maita (B), Rispoli (C), Mazzotta (B).











