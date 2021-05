Video/ Bari Feralpisalò (0-0): highlights. Galletti fuori, passano i Leoni!

VIDEO BARI-FERALPISALO’ (0-0): LA SINTESI

Allo Stadio San Nicola le squadre di Bari e Feralpisalò si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti guidati dal tecnico Pavanel a tentare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni rendendosi pericolosi con Carraro già al 1′, sebbene la sua conclusione finisca oltre la linea di fondo campo. I padroni di casa allenati da mister Auteri mettono invece i brividi alla retroguardia avversaria con la chance non capitalizzata da Marras al 5′ e non centrano lo specchio della porta con un colpo di testa di D’Ursi al 9′. I minuti scorrono sul cronometro ed i pugliesi ci provano al 20′ con Antenucci e di nuovo con D’Ursi al 28′ con scarso successo ed i Leoni del Garda suonano la carica con Guidetti al 31′, scheggiando anche la traversa. Nel finale di frazione i Galletti si mettono le mani nei capelli non finalizzando le opportunità avute da Celiento al 39′ e da Antenucci al 42′.

Nel secondo tempo nonostante il buon avvio di ripresa da parte dei biancorossi sono i gardesani a partire meglio, sfiorando appunto il gol verso il 52′ con lo spunto di Tulli, il cui tiro è stato deviato da Celiento di pochissimo a lato della porta difesa da Frattali. Nell’ultima parte dell’incontro i pugliesi ci credono ma colgono soltanto una traversa sulla parata del portiere in occasione del tiro-cross di Marras. Sotto l‘aspetto disciplinare, l’arbitro Valerio Maranesi, proveniente dalla sezione di Ciampino, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Andreoni, Marras e Celiento da un lato, Carraro, Brogni, De Lucia e Legati dall’altro. Il pareggio, in virtù anche dello 0 a 1 decretato nella gara d’andata, permette alla Feralpisalò di qualificarsi al turno successivo dei playoff mentre il Bari viene eliminato dalla corsa alla Serie B.

IL TABELLINO

Bari-Feralpisalò 0 a 0 (AND.: 0-1)

BARI (3-4-3) – Frattali; Celiento, Ciofani, Di Cesare; Andreoni, Maita, Bianco, Sarzi Puttini; Marras, Antenucci, D’Ursi. A disp.: Marfella, Fiory, Perrotta, Cianci, Rolando, Sabbione, Candellone, De Risio, Lollo, Semenzato, Mercurio, Mane. All.: Gaetano Auteri.

FERALPISALO’ (4-3-3) – De Lucia; Bergonzi, Legati, Bacchetti, Brogni; Carraro, Guidetti, Scarsella; Tulli, Guerra, D’Orazio. A disp.: Liverani, Venturelli, Giani, Iotti, Petrucci, Miracoli, Ceccarelli, Pinardi, Hergheligiu, Farabegoli, Gavioli, Rizzo. All.: Massimo Pavanel.

Arbitro: Valerio Maranesi (sezione di Ciampino).

Ammoniti: 30′ Andreoni(B); 38′ Carraro(F); 68′ Marras(B); 68′ Celiento(B); 71′ Brogni(F); 81′ De Lucia(F); 84′ Legati(F).

