VIDEO BARI FROSINONE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio San Nicola il Bari si aggiudica la vittoria con merito sconfiggendo per 2 a 1 i rivali di turno del Frosinone. Nel primo tempo i Galletti tentano di combinare qualcosa in avvio con Favilli al 3′ spedendo però il pallone sopra la traversa ed al 16′ devono ricorrere ad una sostituzione per rimpiazzare Pucino, partito da titolare a causa dello stop improvviso nel riscaldamento di Simic, con Vicari già verso il 16′ per colpa di un altro infortunio.

Il VAR permette poi al direttore di gara di trasformare il calcio di punizione assegnato per l’intervento irregolare commesso da Bettella nei confronti di Dorval in un calcio di rigore che Favilli trasforma siglando il gol del vantaggio biancorosso nei minuti di recupero al 45’+4′. Nel secondo tempo i gialloblu non approfittano della palla persa da Obaretin al 48′ quando lo stesso giocatore recupera per deviare il tiro di Ambrosino ed agevolare la parata di Radunovic.

Nel finale i pugliesi mettono a segno il gol del bis decisivo in ripartenza al 73′ grazie a Bonfanti, su assist di Favilli. Il palo aiuta quindi Radunovic nell’evitare un autogol di Mantovani al 79′ ed i ciociari, dopo la chance mancata all’89’, accorciano inutilmente il distacco con un gol di Kvernadze al 90’+6′.

