Video/ Bari Lecco (3-1) gol e highlights: Sibilli firma il successo! (Serie B, 10 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BARI LECCO: LA SINTESI

Allo Stadio San Nicola il Bari supera il Lecco per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Iachini sembrano partire forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 7′ con un tiro alto di Menez dal centro dell’area, sugli sviluppi di un calcio di punizione. I minuti scorrono sul cronometro ed i pugliesi insistono riuscendo anche a passare in vantaggio verso il 25′ grazie alla rete messa a segno da Benali, bravo a colpire in modo vincente da posizione favorevole sul prosieguo di un calcio d’angolo.

Nel secondo tempo il copione non pare cambiare rispetto a quanto ammirato in precedenza ed infatti i biancorossi trovano pure il gol del raddoppio al 53′ per merito di Puscas, su suggerimento di Maita sugli sviluppi di un corner. Nell’ultima parte dell’incontro i Galletti calano il tris con Sibilli, supportato da Dorval, al 69′ e gli ospiti guidati dal tecnico Bonazzoli accorciano le distanze all’81’ con il gol siglato da Novakovich, ispirato da Ierardi.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco Cosso, proveniente dalla sezione di Cagliari, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Benali, Sibilli e Ricci da un lato, Guglielmotti e Sersanti dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo venticinquesimo turno di campionato permettono al Bari di salire a quota 30 nella classifica della Serie B mentre il Lecco non si muove, rimanendo fermo a 20 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BARI LECCO: IL TABELLINO

Bari-Lecco 3 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 26′ Benali(B); 53′ Puscas(B); 69′ Sibilli(B); 81′ Novakovich(L).

Assist: 53′ Maita(B); 69′ Dorval(B); 81′ Ierardi(L).

BARI (4-3-3) – Brenno, Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci, Maita, Benali, Edjouma, Sibilli, Menez, Puscas. A disp.: Pissardo, Matino, Nasti, Bellomo, Achik, Lulić, Maiello, Guiebre, Zuzek, Pucino, Morachioli, Kallon. All.: G. Iachini.

LECCO (4-3-3) – Melgrati, Celjak, Sersanti, Parigini, Caporale, Crociata, Ionita, Guglielmotti, Ierardi, Novakovich, Buso. A disp.: Bonadeo, Saracco, Degli Innocenti, Bianconi, Salcedo, Capradossi, Frigerio, Listkowski, Lepore, Inglese, Lemmens, Galli. All.: E. Bonazzoli.

Arbitro: Francesco Cosso (sezione di Cagliari).

Ammoniti: 16′ Benali(B); 30′ Guglielmotti(L); 41′ Sibilli(B); 83′ Ricci(B); 90’+3′ Sersanti(L).

