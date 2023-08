Video/ Bari Palermo (0-0) gol e highlights: punto d’oro per i pugliesi in nove uomini (18 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BARI PALERMO: POCHE EMOZIONI…

La gara di esordio del campionato di serie B tra Bari e Palermo termina a reti inviolate. Un punto d’oro per i pugliesi ridotti in nove uomini dopo le espulsioni di Maita e Di Cesare. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Vasic conclude dopo un contropiede del Palermo, sbaglia Brenno che viene salvato dalla palo! Sibilli per Nasti che entra in area e calcia, grandissima risposta di Pigliacelli! Grande azione personale di Diaw che serve un pallone d’oro a Sibilli, quest’ultimo spreca clamorosamente. Purtroppo Diaw deve lasciare il campo dopo una botta subita, al suo posto c’è Scheidler. Benali la mette in mezzo da corner, Pigliacelli aggancia senza problemi. Siamo giunti a metà della prima frazione di gara, non si sblocca il match. Sibilli ci prova su punizione, Pigliacelli blocca senza problemi. Di Mariano per Brunori, bravo Vicari nella chiusura. Grandissima occasione per Maita! Grandissimo assist di Sibilla per Maita che entra in area ma calcia malissimo! Brunori si libera di Di Cesare e calcia, sfera fuori davvero di un soffio. Maita parte in contropiede ma sbaglia il passaggio per Dorval. La prima frazione termina a reti bianche dopo un lungo recupero.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BARI PALERMO: IL SECONDO TEMPO

Fallo durissimo di Maita su Vasic, Maresca lo espelle, Bari in dieci uomini. Ricci entra in area e calcia, grandissima risposta di Pigliacelli. Rigore per il Palermo e Bari in nove uomini! Di Cesare trattiene Brunori e prende il secondo giallo. Calcia Di Mariano che spara altissimo! Spreca il Palermo che ora è con due uomini in più. Resiste il Bari ridotto in nove uomini. Ceccaroni per Brunori in area, Brenno respinge il tiro salvando i suoi. Manca pochissimo alla fine, Il Bari vicinissima ad ottenere un punto d’oro. Brunori! Il Palermo la sblocca all’ultimo minuto! Gomes per Buttaro che la mette in mezzo, Brunori aggancia e calcia su Mancuso, palla che danza sulla linea con Brunori che appoggia in rete. La rete viene annullata per fuorigioco! Termina il match.

