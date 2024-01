Video/ Bari Reggiana (0-2) gol e highlights: caduta pugliese (27 gennaio 2024)

Si può ufficialmente scendere in campo per Bari Reggiana, il punteggio è attualmente bloccato sullo 0-0. Dobbiamo però spezzare una lancia a favore della spettacolarità: un momento di rilievo ha coinvolto il giocatore Puscas del Bari, che si è messo in mostra con una bella azione corale. Nel corso dell’azione, l’attaccante è stato coinvolto dentro l’area di rigore alla fine di una bella azione corale. Dopo una serie di passaggi coordinati, Puscas è stato chiamato a concludere, ma purtroppo il suo tiro è terminato sopra la traversa. L’azione ha sicuramente rappresentato un momento di pericolo per la difesa avversaria, ma la mancata precisione nella conclusione ha mantenuto il punteggio invariato.

Siamo ormai arrivati alla fine dei primi quarantacinque minuti di gioco di Bari Reggiana, il risultato si ferma sull’ 0-1 per il primo tempo, con la squadra ospite in vantaggio grazie alla rete di Fiammozzi. Il giocatore, partendo dalla fascia destra, si è accentrato per ricevere uno scarico, e da quella posizione ha trovato la rete, insaccando il pallone nell’angolino destro, dove il portiere non è potuto arrivare. La Reggiana ha quindi capitalizzato l’opportunità creata dal terzino a tutta fascia, dimostrando concretezza nel vedere la porta nonostante le poche azioni offensive in questi minuti. Una sfida che dunque rimane intensa e appesa ad un filo, per sapere come andrà a finire dobbiamo assolutamente seguire insieme il continuo.

BARI REGGIANA, IL SECONDO TEMPO

Mettiamoci di nuovo sul divano perché è cominciato il secondo tempo di Bari Reggiana, una sfida che nonostante il risultato indichi una squadra in vantaggio, è molto aperta ad ogni variazione di sorta. Gli ospiti ci hanno provato a raddoppiare il vantaggio grazie a due tiri davvero pericolosi di Antiste, che è stato ammonito per un eccesso di foga ai danni dell’arbitro per un calcio di rigore che secondo il giocatore era validissimo. Il calcio di rigore ci sarebbe dovuto essere sull’occasione del compagno di squadra Bianco, che è stato fermato al limite dell’area di rigore da un difensore Barese, secondo l’occhio vigile dell’arbitro però il difensore prese di netto la palla e cosi facendo niente rigore, ma anzi danno e beffa per la formazione ospite.

Bari Reggiana, il risultato finale è di 0-1 a favore della squadra ospite. Nonostante la sconfitta, Nasti, subentrato nella squadra pugliese al posto di Puscas, si è messo in mostra con un tiro che ha messo seriamente in difficoltà la difesa avversaria, una svista collettiva che quasi non regalava il pareggio ad un Bari che quest’oggi ha un po’ deluso le aspettative. L’attaccante ha dimostrato determinazione e pericolosità dentro l’area piccola, cercando fino all’ultimo di contribuire alla rimonta emotiva della sua squadra. Purtroppo però non seMpre basta questo per portarsi a casa un punto, che nel computo totale si sarebbe anche rivelato molto prezioso per il Bari in questo giro di boa che sta un po’ deludendo l’ambiente pugliese.

BARI REGGIANA, IL TABELLINO

BARI: Brenno (Portiere), Dorval M., Matino E., Vicari F., Ricci G., Maita M. (dal 19′ st Menez J.), Benali A., Edjouma M. (dal 36′ st Achik I.), Kallon Y. (dal 45’+1 st Lulic K.), Puscas G. (dal 19′ st Nasti M.), Sibilli G.. A disposizione: Acampora G., Astrologo A., Bellomo N., Morachioli G., Pellegrini L. (Portiere), Pissardo M. (Portiere), Pucino R., Zuzek Z. Allenatore: Marino P..

REGGIANA: Bardi F. (Portiere), Sampirisi M., Rozzio P., Marcandalli A., Fiamozzi R. (dal 23′ st Nardi F.), Crnigoj D., Bianco A., Pieragnolo E. (dal 14′ st Libutti L.), Antiste J., Melegoni F. (dal 45’+5 st Szyminski P.), Gondo C. (dal 22′ st Varela Djamanca M.). A disposizione: Blanco B., Satalino G. (Portiere), Sposito A. (Portiere) Allenatore: Nesta A..

RETI: al 23′ pt Fiamozzi R. (Reggiana) , al 39′ st Bianco A. (Reggiana) .

AMMONIZIONI: al 16′ st Benali A. (Bari), al 44′ st Nasti M. (Bari) al 39′ pt Antiste J. (Reggiana), al 40′ pt Bianco A. (Reggiana).













