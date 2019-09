Video/ Bari Reggina (1-1): highlights e gol. Pareggio giusto al San Nicola (Serie C)

Pareggio avvincente ma quanto mai sofferto per i Galletti nella quarta giornata del campionato di Serie C: come si vede nel video di Bari Reggina, il Derby del sud è terminato con un giusto 1-1, che concede un punto a testa ai due club protagonisti del girone C. Tornando all’incontro che ha animato il lunedi sera, ecco che al via è stata la Reggina a farsi protagonista assoluta in campo al San Nicola: la squadra di Toscano infatti lascia negli spogliatoio ogni riguardo e mostrandosi subito molto aggressiva, non fatica a trovare pure il gol già all’ottavo minuto di gioco con Corazza. La rete manda in crisi il Bari, che già tardava a entrare in partita: i biancorossi faticano a mettere in difficoltà la difesa avversaria e il primo tempo termina senza altre emozioni sotto porta. E’ quindi nel secondo tempo che le nebbie della confusione si diradano nello spogliatoio dei galletti, e il Bari comincia a giocare con ordine ed efficacia. La rete dei biancorossi non tarda ad arrivare quindi: al 63’ su corner Sabbione insacca alle spalle di Guarna (ma la Reggina protesta per un contatto in area). Gli ultimi venti minuti di gioco sono poi davvero brillanti: si registrano due belle occasioni da gol da entrambi i lati del campo, ma al triplice fischio finale il risultato a tabellone è fermo sullo 1-1.

IL TABELLINO

Bari-Reggina 1-1

Marcatori: 7′ Corazza (R), 18’st Sabbione (B)

Bari (3-5-2): Frattali, Sabbione, Di Cesare (c), Perrotta, Kupisz (27’st Berra), Awua, Bianco (35’st Hamlili), Scavone (9’st Floriano), Costa (35’st Corsinelli), Antenucci, Ferrari (9’st D’Ursi) A disp.: Marfella, Esposito, Simeri, Neglia, Schiavone, Cascione, Terrani All. Cornacchini

​Reggina (3-5-2): Guarna, Bertoncini, Loiacono, Sounas (13’st Bellomo), Rossi, Rolando (24’st Garufo), Bianchi, Corazza (43’st Paolucci), De Rosa (c), Reginaldo (24’st Doumbia), Rubin (13’st Bresciani) A disp.: Lofaro, Farroni, Marchi, Salandria, De Francesco, Blondett, Rivas All. Toscano

Arbitro: Luca Zufferli (Udine). Assistenti: Giuseppe Di Giacinto (Teramo) e Giulio Basile (Chieti)

Ammoniti: Di Cesare, Perrotta (B), Rubin, De Rose, Bertoncini (R)

Recupero: 0’pt, 5’st

