Video/ Bari Reggina (1-0) gol e highlights: Galletti terzi! (Serie B)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BARI REGGINA (1-0): LA PARTITA

Il Bari vince di misura sotto gli occhi dello Stadio San Nicola e blinda il terzo posto, al termine di questa gara valida per la trentasettesima giornata di Serie B. Nel primo tempo gara frizzante, ritmi alti e continui capovolgimenti di fronte, con le due squadre che provano in tutti i modi a segnare e portarsi in vantaggio. Canotto, probabilmente, al 22esimo, ha sul suo mancino la chance più nitida dell’intera prima frazione di gioco, ma Caprile è bravissimo a coprire il primo palo, concedendo un calcio d’angolo. al 45esimo, però, i Galletti si portano in vantaggio: Esposito lasciato colpevolmente troppo libero di crossare sull’out di destra, ed inserimento preciso di Folorunsho, che anticipa il diretto marcatore e con una zampata da bomber fulmina l’estremo difensore avversario.

Nel secondo tempo i ritmi si abbassano fino al 75esimo, con la Reggina che spinge ma non riesce a trovare il guizzo vincente. Al 54esimo Loiacono non riesce a correggere in porta la punizione forte e tesa proveniente dall’out di sinistra, mentre al 59esimo Pierozzi si fa ribattere il tiro da Ricci. Al 75esimo punizione insidiosissima calciata da Hernani, sul quale Caprile compie un prodigio. Il primo squillo dei pugliesi nella ripresa corrisponde al gol di Ceter, arrivato dopo un retropassaggio folle di Gagliolo, ma l’arbitro annulla tutto per un presunto fallo su Contini. Restano i dubbi. Nel recupero Strelec si divora il pari al 93esimo, calciando a lato un rigore in movimento, ed un minuto più tardi Cheddira in campo aperto non chiude i giochi.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BARI REGGINA (1-0): IL TABELLINO

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino (4′ Dorval), Di Cesare, Vicari, Ricci; Benali, Maita (85′ Molina), Bellomo (63′ Benedetti)); Folorunsho (63′ Ceter); Esposito (85′ Morachioli), Cheddira. a disposizione: Frattali, Antenucci, Botta, Morachioli, Zuzek, Scheidler, Mazzotta, Molina, Mallamo. Allenatore: Mignani

REGGINA (3-5-2): Contini; Loiacono, Terranova (64′ Rivas), Gagliolo; Pierozzi, Fabbian (86′ Lombardi), Crisetig (81′ Ricci), Hernani, Di Chiara (64′ Liotti); Canotto (81′ Galabinov), Strelec. a disposizione: Colombi, Aglietti, Bouah, Camporese. Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Minelli di Varese assistenti: Del Giovane – Di Giacinto IV uomo: Marotta

VAR: Rapuano AVAR: Marinelli

Ammoniti: Maita, Di Cesare (B), Crisetig, Pierozzi, Fabbian (R)

Espulsi: –

Note, corner: 1-6; recupero: 2’pt; 4′ st ; spettatori: 22092 (778 ospiti), incasso non comunicato

