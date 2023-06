VIDEO/ Bari Sudtirol (1-0) gol e highlights. Festa pugliese in 10 (2 giugno 2023)

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BARI SUDTIROL: PUGLIESI IN FINALE!

Il Bari trema, gioca tutto il secondo tempo in dieci ma alla fine trova il gol che serviva per eliminare il Sudtirol e accedere alla finale play off per la promozione in Serie A. Il Bari prova subito a pungere al 4′ con una punizione dalla trequarti di Cheddira che non trova compagni pronti in area. All’11’ tegola per il Sudtirol con l’infortunio di Belardinelli, problema al ginocchio per l’ex Empoli che viene sostituito da Eklu, che fatica un po’ per trovare il ritmo partita rischiando l’ammonizione per un fallo su Bellomo. Gli altoatesini si vedono con efficacia in avanti solo al 25′ con una grande combinazione tra Fiordilino e De Col che manda al tiro Celli, che trova però la pronta risposta di Vicari. Ancora qualche difficoltà per Eklu che alla mezz’ora rimedia un inevitabile giallo, quindi al 34′ Bari molto pericoloso con Cheddira che vince il duello con Zaro e in diagonale manca di pochissimo l’angolino. Al 47′, nel recupero cross di Dorval e colpo di testa di Cheddira che Poluzzi, con un riflesso super, va a togliere da sotto la traversa. Sul conseguente calcio d’angolo, grossolano errore di Ricci che svirgola il retropassaggio e manda Curto in porta. Nel tentativo di recupero, fallo al limite dell’area e rosso diretto per il difensore.

Bisoli inizia il secondo tempo inserendo Siega al posto di Eklu, nel Bari dentro Matino e fuori Bellomo. Nonostante l’inferiorità numerica i pugliesi attaccano a testa bassa, al 3′ provvidenziale per gli altoatesini la chiusura di Zaro su una corta respinta di Poluzzi su tiro di Esposito. Al 12′ ammonito Mazzocchi per un fallo su Maita, dopo il giallo il giocatore del Sudtirol lascia spazio a Larrivey. Ammonito anche Siega, quindi al 22′ Esposito non inquadra di poco la porta di testa su cross di Maiello. Il Bari trova il gol partita al 25′: Benedetti, appena entrato in campo al posto di Esposito, gira a rete di prima intenzione in area e fa esplodere il San Nicola. Con l’uomo in più il Sudtirol si ritrova sotto e prova a chiudere il Bari nella sua area di rigore. Rischio su una svirgolata di Benedetti su cross di Rover ma è nel lungo recupero, oltre 8′ anche perché i pugliesi si producono in molte perdite di tempo. Panico al 97′ su un mischione in area biancorossa concluso da una girata di Carretta che finisce fuori d’un soffio, quindi il triplice fischio: il Bari è in finale play off.

Michele Mignani si complimenta col suo Bari che non si è mai arreso: “”Non mi interessano le critiche che ci sono state dopo la partita d’andata, fanno parte del gioco e le accetto. So che ho una squadra forte, di cuore e qualità, capace di ribaltare qualsiasi situazione e che sta disputando un’annata di livello assoluto. Oggi affrontavamo il Suditirol, avversario tosto che ci ha conteso la terza posizione quasi fino alla fine. Quando siamo rimasti in dieci ho preferito mantenere un certo equilibrio, certo che restare in gara senza perdere la bussola ci avrebbe consentito di alzare progressivamente i ritmi e di renderci pericolosi. E’ una serata dalle forti emozioni, vi dico che non ho avuto ancora il coraggio di rivedere l’azione finale del Sudtirol. E poi…avete visto che spettacolo la nostra tifoseria? Siamo felici di aver regalato loro una soddisfazione, è bello dire che siamo in finale. L’emozione è tanta e voglio condividere questo momento con il direttore sportivo.”

Pierpaolo Bisoli ha solo elogi per la storica prima stagione in Serie B del Sudtirol: “Il calcio è fatto di episodi. Può capitare di far gol al primo tiro in porta, come accaduto a loro o in altre circostanze a noi, come può capitare che non prendi la porta. Accettiamo e guardiamo avanti, consapevoli di aver dato tutto contro un avversario che ha occupato le posizioni alte della classifica per tutta la stagione.Posso dirvi con sincerità che ho fatto i complimenti a tutti i ragazzi, dal primo all’ultimo. La stagione è stata assolutamente positiva e anche oggi abbiamo dato filo da torcere al Bari. Il gol subito è arrivato in un momento sostanzialmente di controllo. Ma non c’è tempo per avere rimpianti: per il futuro potrei restare a casa, potrei rimanere qua. Mi prendo tre giorni per staccare e per tornare a casa, poi ci sarà tempo e modo per parlare con il presidente. Ripetere una stagione del genere non è facile, questo è sicuro“.

