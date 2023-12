Video/ Bari Sudtirol (2-1) gol e highlights: Di Cesare risolve la sfida! (Serie B, 9 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BARI SUDTIROL: LA SINTESI

Allo Stadio San Nicola il Bari supera il Sudtirol per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Valente si affacciano in zona offensiva subito al 4′ con una conclusione di Casiraghi ribattuta con il corpo da Di Cesare e sprecano da posizione più che favorevole al 9′ con Lunetta sul tiro di Rauti respinto da Brenno. I minuti scorrono sul cronometro e le cose si mettono decisamente in salita per gli altoatesini rimanendo in inferiorità numerica dal 15′ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata da Cuomo su segnalazione del VAR e per questa ragione Vinetot prende il posto di Rauti al 19′. I padroni di casa guidati dal tecnico Marino approfittano della situazione riuscendo infatti a passare in vantaggio al 24′ grazie alla rete messa a segno da Sibilli, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di Lunetta su Ricci.

Il gol del pareggio arriva in maniera inaspettata al 36′ per merito del subentrato Vinetot, lesto nello sfruttare una disattenzione della retroguardia avversaria su assist di Casiraghi. Nel secondo tempo i Galletti faticano a proiettarsi in avanti ma il neo entrato Dorval suona la carica vedendosi deviare in corner uno spunto interessante al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro i biancorossi di casa si vedono annullare un gol di Aramu al 59′ per fallo di Benali su Casiraghi e tornano infine in vantaggio al 71′ con il gol siglato da Di Cesare, propiziato da una respinta errata di Ghiringhelli.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco Cosso, proveniente dalla sezione di Reggio Calabria, oltre ad aver espulso Cuomo con un rosso diretto con l’ausilio del VAR, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Acampora, Sibilli e Ricci da un lato, Ghiringhelli, Peeters, Vinetot e Davi dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo sedicesimo turno di campionato permettono al Bari di salire a quota 21 nella classifica della Serie B mentre il Sudtirol non si muove, restando fermo a 17 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BARI SUDTIROL: IL TABELLINO

Bari-Sudtirol 2 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 24′ RIG. Sibilli(B); 36′ Vinetot(S); 89′ Hristov(S).

Assist: 36′ Casiraghi(S).

BARI (4-3-3) – Brenno; Pucino, Vicari, Di Cesare, Ricci; Koutsoupias, Benali, Acampora; Achik, Sibilli, Aramu. All.: Marino.

SUDTIROL (4-4-2) – Poluzzi; Ghiringhelli, Cuomo, Giorgini, Davi; Lunetta, Peeters, Tait, Casiraghi; Rauti, Merkaj. All.: Valente.

Arbitro: Francesco Cosso (sezione di Reggio Calabria).

Ammoniti: 13′ Ghiringhelli(S); 20′ Acampora(B); 40′ Peeters(S); 61′ Vinetot(S); 75′ Davi(S); 75′ Sibilli(B); 84′ Ricci(B).

Espulsi: 15′ Cuomo(S).

