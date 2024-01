Video/ Bari Ternana (3-1) gol e highlights: gli ospiti cadono al San Nicola! (13 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BARI TERNANA: SINTESI

Bari Ternana hanno mostrato una partita piatta e con poche occasioni da rete. Entrambe le squadre sembrano aver adottato un approccio cauto, concentrandosi sulla solidità difensiva e cercando di limitare gli spazi per l’avversario. Un momento significativo della partita è stato l’infortunio di Di Cesare del Bari, che ha reso necessaria una sostituzione. Questo evento potrebbe avere un impatto sull’assetto tattico della squadra di casa, poiché il cambio forzato potrebbe richiedere un aggiustamento nelle posizioni dei giocatori e nella strategia di gioco. L’assenza di Di Cesare potrebbe influire sulla solidità difensiva del Bari e potrebbe essere sfruttata dalla Ternana per cercare di creare opportunità offensive. Tuttavia, il match è ancora in corso e sarà interessante vedere come entrambe le squadre si adatteranno a questa situazione e se ci saranno cambiamenti significativi nel ritmo della partita. Il resto della prima metà potrebbe portare nuovi sviluppi, con entrambe le squadre che cercano di prendere in mano le redini del gioco e di creare pericoli nell’area avversaria. Resta da vedere come si evolverà la partita nei prossimi minuti.

Bari Ternana si conclude con un vantaggio significativo per la squadra di casa, che conduce per 2-0. Le reti di Ricci e Nasti hanno contribuito a dare al Bari un margine confortevole sulla Ternana. Questo risultato potrebbe influire sull’approccio tattico delle due squadre nel secondo tempo. Il Bari, con il vantaggio di due gol, potrebbe concentrarsi sulla gestione del risultato e sulla difesa del proprio vantaggio. D’altra parte, la Ternana sarà motivata a cercare una reazione e a ridurre il distacco per rimanere in corsa nella partita. Il secondo tempo si prospetta quindi interessante, con la Ternana che cercherà di recuperare e il Bari che cercherà di mantenere la propria posizione di vantaggio. Sarà interessante vedere come si svilupperanno gli eventi nei prossimi minuti della partita.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BARI TERNANA, IL SECONDO TEMPO

Bari e Ternana vedono ancora il Bari mantenere il vantaggio di 2-0 ottenuto nel primo tempo. Tuttavia, sembra che il Bari abbia avuto un’occasione per ampliare il proprio vantaggio, con Nasti che ha avuto l’opportunità di segnare il terzo gol e ottenere una doppietta personale. Sfortunatamente, Nasti ha sprecato questa occasione, mancando la possibilità di portare il punteggio a 3-0. Questo potrebbe avere un impatto sulla dinamica della partita, poiché un terzo gol avrebbe consolidato ulteriormente la posizione del Bari e reso la rimonta della Ternana ancora più difficile. La partita rimane comunque aperta, con la Ternana che cercherà di capitalizzare su eventuali opportunità per ridurre il distacco. Il Bari, d’altra parte, continuerà a difendere il proprio vantaggio e a cercare di gestire la partita nei minuti rimanenti.

Bari Ternana si è conclusa con una vittoria per 3-1 a favore del Bari. La squadra di casa ha ottenuto una vittoria convincente, consolidando la propria posizione in classifica grazie alle reti di Dorval e Diakite. Dorval ha contribuito al successo della squadra con il suo gol, dimostrando efficacia in fase realizzativa. La Ternana ha trovato il gol della bandiera grazie a Diakite, ma non è riuscita a recuperare la partita e ad evitare la sconfitta. La partita potrebbe aver avuto momenti di intensità e azione, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporre il proprio gioco. Questa vittoria rappresenta un risultato significativo per il Bari, mentre la Salernitana dovrà analizzare gli aspetti della prestazione e cercare di migliorare nelle prossime sfide.

BARI TERNANA, IL TABELLINO

BARI: Brenno (Portiere), Dorval M., Di Cesare V. (dal 15′ pt Matino E.), Vicari F., Ricci G., Edjouma M. (dal 33′ st Pucino R.), Benali A., Maita M., Kallon Y. (dal 19′ st Achik I.), Nasti M. (dal 33′ st Lulic K.), Sibilli G.. A disposizione: Acampora G., Aramu M., Astrologo A., Bellomo N., Faggi F., Morachioli G., Pissardo M. (Portiere), Zuzek Z. Allenatore: Marino P..

TERNANA: Iannarilli A. (Portiere), Diakite S., Sorensen F., Lucchesi L. (dal 33′ st Boloca G.), Casasola T., Labojko J. (dal 14′ st de Boer K.), Luperini G. (dal 14′ st Pyyhtia N.), Carboni F. (dal 23′ st Favasuli C.), Marginean I., Raimondo A., Di Stefano F. (dal 23′ st Zuberek J.). A disposizione: Bonugli M., Della Salandra E., Dionisi F., Faticanti G., Gabriel Brazao (Portiere), Vitali T. (Portiere) Allenatore: Breda R..

RETI: al 41′ pt Ricci G. (Bari) , al 43′ pt Nasti M. (Bari) , al 38′ st Dorval M. (Bari) al 42′ st Diakite S. (Ternana) .

AMMONIZIONI: al 17′ pt Kallon Y. (Bari) al 10′ st Labojko J. (Ternana), al 26′ st Lucchesi L. (Ternana), al 36′ st Raimondo A. (Ternana).

