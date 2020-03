Video/ Basaksehir Copenaghen (1-0): highlights e gol. Decide Visca al 88′

Allo Stadio Başakşehir Fatih Terim l’Istanbul Basaksehir supera il Copenaghen per 1 a 0. Come si vede nel video di Basaksehir Copenaghen, nelle fasi iniziali del primo tempo gli ospiti tentano inutilmente di soprendere i padroni di casa, capaci invece di rispondere cogliendo un palo con Visca al 9′. Più tardi è Ba a mancare una buona occasione intorno al 33′ per i turchi e la partita rimane in una fase di stallo per gran parte della sua durata, senza che nessuna delle due compagini riesca ad andare effettivamente a segno. La sfida si rivivacizza quindi con l’ingresso dell’ex milanista Robinho, subentrato all’infortunato Crivelli, e, dopo aver fallito una chance per spezzare l’equilibrio, ci pensa infine Visca, all’88’, a trasformare il calcio di rigore concesso per un fallo di Varela commesso ai danni dell’ottimo Ba. La vittoria conquistata pone l’Istanbul Basaksehir in una posizione privilegiata in vista della sfida di ritorno che si terrà il prossimo giovedì 19 marzo, sempre che l’emergenza Coronavirus non porti alla sospensione delle competizioni europee.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro, a cominciare per esempio dal possesso palla finale leggermente favorevole al Copenaghen con il 51%, emerge senz’altro come la sfida sia stata decisamente combattuta. I danesi sono stati anche più precisi nei passaggi rispetto ai turchi: l’84% contro il 77% con 404 su 482 e 335 su 433 appoggi completati. I padroni di casa hanno però conquistato più palloni rispetto agli ospiti, 41 a 40, ed in fase offensiva si sono distinti tramite l’8 a 3 nelle conclusioni complessive, delle quali 3 a 1 quelle indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Basaksehir è stata la squadra più scorretta a causa del 17 a 14 nel computo dei falli commessi e l’arbitro scozzese W. Collum ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Kahveci, Crivelli ed Okechukwu da un lato, Crivelli dall’altro.

IL TABELLINO

Istanbul Basaksehir-Copenhagen 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 88′ RIG. Visca(B).

BASAKSEHIR (4-3-3) – Mert Gunok; Junior Caiçara, Skrtel, A. Epureanu, Clichy; Aleksic, Tekdemir(85′ Gulbrandsen), Kahveci; Visca(90’+1′ Okechukwu), Demba Ba, Crivelli(74′ Robinho). All.: Buruk.

COPENAGHEN (4-3-3) – Johnsson; Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson; Pep Biel(89′ Bartolec), Zeca, Stage; Daramy(61′ Kaufmann), M. Santos(82′ Fischer), Falk. All.: Solbakken.

Arbitro: W. Collum (Scozia).

Ammoniti: 4′ Kahveci(B); 4′ Santos(C); 60′ Crivelli(B); 90’+3′ Okechukwu(B).

