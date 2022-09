Video/ Basaksehir Fiorentina (3-0) gol e highlights: la follia demenziale di Gollini

È un momento molto delicato per la Fiorentina che ha visto sparire nel giro di poche settimane l’entusiasmo che si era venuto a creare nell’ambiente dopo la qualificazione ai gironi di Conference League che ha riportato i viola in Europa dopo 5 anni. Complice un inizio di campionato non esaltante con una sola vittoria nelle prime sei giornate e il pareggio all’esordio contro il modesto RFS Riga, la squadra di Italiano sembra aver smarrito la bussola, gli attaccanti fanno una gran fatica a trovare la porta avversaria e i difensori non sanno che pesci prendere. Il primo gol del Basaksehir – squadra che ha sicuramente molta più esperienza del club toscano avendo partecipato in passato alla Champions League – è arrivato su calcio d’angolo, con Igor e Terzić che non riescono a contrastare in alcun modo Ndayishimiye, autore dell’assist per il tocco vincente di Gürler.

Ma non è niente in confronto alla follia di Gollini che al 71’ si mette improvvisamente a palleggiare fuori dall’area di rigore, come un giocoliere del circo Togni. Senza accorgersi che nei paraggi c’era proprio il numero 7 di Emre Belözoglu che non ci ha pensato due volte a sottrargli la sfera e depositarla in rete per la doppietta personale. E visto che quando piove diluvia, ci pensa Ikoné a rincarare la dose con un fallaccio senza senso su Touba che gli costa il rosso per somma di ammonizioni. Bertrand Traoré emette la sentenza definitiva allo scoccare del novantesimo: 3 a 0. Il doppio scontro diretto con l’Heart of Midlothian diventa già decisivo almeno per sperare nel secondo posto, solamente con i 6 punti la qualificazione agli ottavi – anche tramite gli spareggi – tornerà un obiettivo raggiungibile.

VIDEO BASAKSEHIR FIORENTINA 3-0, LE DICHIARAZIONI

Giacomo Bonaventura prova a darsi una spiegazione di una simile débâcle: “Gli errori individuali ci sono costati molto cari, abbiamo praticamente regalato due gol agli avversari. In questo momento ci gira tutto male e abbiamo un po’ di problemi da risolvere, sicuramente ci manca un po’ di brillantezza e i tanti infortuni non ci aiutano, non riusciamo a esprimere lo stesso gioco di un anno fa. Domenica ci aspetta un’altra partita difficile e poi arriverà la sosta che dovremo sfruttare nel migliore dei modi per ritrovare la bussola”. Cristiano Biraghi usa parole ancora più forti: “Trovare il perché nei momenti di crisi è sempre complicato perché ognuno la pensa in maniera diversa. Ci sentiamo troppo appagati dai risultati della scorsa stagione, abbiamo perso in casa del Bologna e facciamo una figuraccia in Turchia, per non parlare del pareggio con il RFS. Ci serve un bagno di umiltà, forse ci siamo montati la testa dopo un buon campionato”. Vincenzo Italiano è in preda allo sconforto: “Non mi aspettavo un secondo tempo così brutto dove alle prime difficoltà ci siamo letteralmente sgretolati. La partita era in pieno squilibrio ed è finita 3 a 0 per loro. In questo momento siamo troppo fragili e usciamo dal campo con troppa facilità. Il nostro obiettivo era quello di reagire ai momenti negativi che stiamo attraversando di recente, invece dobbiamo affrontarne un altro. In Europa gli avversari non perdonano se sei vulnerabile”.

VIDEO BASAKSEHIR FIORENTINA 3-0, IL TABELLINO

BASAKSEHIR-FIORENTINA 3-0 (0-0)

BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer; Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Ali Kaldirim; Aleksić, Biglia (76’ Tekdemir), Özcan (59’ Bertrand Traoré); Gürler (76’ Szysz), Okaka (59’ Türüç), Chouiar (82’ Özil). All. Emre Belözoglu.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Amrabat, Igor, Terzić (67’ Biraghi); Bonaventura (78’ Duncan), Mandragora, Maleh (67’ Barák); Ikoné, Cabral (46’ Jović), Saponara (78’ Kouamé). All. Vincenzo Italiano.

ARBITRO: Guillermo Cuadra Fernández (ESP).

AMMONITI: 22’ Ikoné (F), 61’ Amrabat (F).

ESPULSO: 76’ Ikoné (F) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 0’ pt, 2’ st.

MARCATORI: 57’ e 71’ Gürler (B), 90’ Bertrand Traoré (B).











