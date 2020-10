Video/ Basaksehir Psg (0-2) highlights e gol: decide la doppietta di Kean

Il Psg vince in casa del Basaksehir, che non ha demeritato, grazie alla doppietta realizzata da Kean. Andiamo a ripercorrere i momenti salienti della gara. rivelli entra in ritardo e si becca il primo giallo della gara. Azione personale di Neymar che viene fermato da Topal con un fallo. Herrera pesca Marquinhos che di testa non inquadra la porta. Si accende Mbappè che confonde Topal con una serie di finte e poi calcia in porta, Gunok para facile. Visca prova l’azione personale, il tiro è facile preda di Navas. Ci prova Di Maria ma la palla non inquadra la porta. Neymar pesca Florenzi da calcio d’angolo, l’ex Roma al volo spedisce la sfera altissima. Problemi per Neymar, il brasiliano è fuori dal campo. Mbappè prova a pescare Kean, la difesa avversaria chiude. Neymar deve uscire, al suo posto c’è Sarabia. Florenzi per Kurzawa, conclusione alta. Ci prova anche Di Maria, sfera che termina di nuovo fuori. Psg che spinge in maniera decisa, ma i francesi faticano ad incidere. Kean per Mbappè, il francese tira una sassata che termina sul fondo. Di Maria ci prova su punizione, la barriera devia. CLICCA QUI PER IL VIDEO BASAKSEHIR PSG

VIDEO BASAKSEHIR PSG: SECONDO TEMPO

Mbappè pesca Sarabia, sfera che termina altissima. Arriva il giallo per Topal dopo un fallo a centrocampo. Grande azione di Visca che impegna severamente Navas. Kean! La sblocca il Psg! Mbappè la mette in mezzo da calcio d’angolo, Gunok sbaglia l’uscita e l’ex Juventus deposita la sfera in rete. Grave errore del portiere avversario che potrebbe aver vanificato l’ottima gara della sua compagine disputata fino ad ora. Turuc gira in area, Navas risponde presente. Il PSG alla ricerca del raddoppio per chiuderla definitivamente. Kean! Arriva la doppietta del centravanti italiano! Kean bravo a raggiungere la sfera in area e realizzare la doppietta personale. Termina la gara, vince il Psg sul campo del Basaksehir.



