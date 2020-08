Video/ Basilea Eintracht (1-0): highlights gol. Koller vola ai quarti (Europa League)

Il Basilea aveva già mezza qualificazione in tasca in questo match di ritorno contro l’Eintracht Francoforte negli ottavi di finale di Europa League. Gli svizzeri si sono presi anche l’altra mezza con un match attento, capitalizzando lo 0-3 dell’andata e vincendo anche al ritorno con una rete di Frei, che a 2′ dal novantesimo ha scaricato in area una ghiotta occasione. Primo tempo con poche occasioni da gol, al 25′ ci prova dal limite Widmer per i padroni di casa ma trova pronto Trapp, che riesce a sventare il pericolo e mantenere in parità il risultato. Crescono i tedeschi a cavallo dell’intervallo, Bas Dost al 45′ arriva al colpo di testa sotto misura, spedendo però clamorosamente fuori. Poi spreca una grande occasione Kohr che al 12′ si presenta a tu per tu col portiere avversario, calciandogli però addosso. E’ il canto del cigno per l’Eintracht, che avrebbe riaperto la partita solamente trovando il gol almeno a inizio ripresa. Il Basilea riprende progressivamente il controllo e realizza il gol decisivo del match al 43′ della ripresa. Ora nei quarti gli elvetici affronteranno gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, entrando nella fase finale che si svolgerà con tutte partite in gara unica in Germania.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Marcel Koller, tecnico del Basilea, ha espresso soddisfazione in conferenza stampa al termine del match vinto per 1-0 sull’Eintracht Francoforte: “Non siamo stati abbastanza cinici sotto porta, stasera era fondamentale riuscire a difendere bene per non concedere agli avversari la possibilità di riaprire i conti. Nella prossima partita dovremo avere un atteggiamento simile a quello odierno, sarà importante difendere tutti insieme: la speranza, ovviamente, è quella di passare un altro turno ma sappiamo che lo Shakhtar è una squadra molto difficile da affrontare perché veloce e molto forte sotto il profilo tecnico.” Adi Hutter, allenatore dell’Eintracht Francoforte, sapeva bene quanto fosse complicata la rimonta: “Innanzitutto vorrei fare i complimenti ai nostri avversari per il passaggio del turno, la mia squadra ha provato a ribaltare l’esito dell’andata ma purtroppo non è andata bene. Avremmo dovuto segnare un gol in avvio di gara per mandare subito in confusione il Basilea e, allo stesso tempo, per acquisire maggiore fiducia nei nostri mezzi. Ci siamo resi protagonisti di buone azioni offensive ma non siamo stati lucidi negli ultimi passaggi: siamo ovviamente delusi di dover abbandonare il torneo, l’Eintracht Francoforte si è sempre comportato bene in campo internazionale e chi segue l’Europa League può confermarlo“.

