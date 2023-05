Video/ Basilea Fiorentina (1-3 dts) gol e highlights: doppietta Nico e gol Barak

VIDEO BASILEA FIORENTINA: VIOLA IN FINALE

Basilea Fiorentina video gol e highlights del ritorno della semifinale di Conference League che ha visto i Viola avere la meglio col risultato di 3-1, maturato dopo i tempi supplementari. La squadra di Italiano cominciava la gara del St. Jakob-Park con un gol di svantaggio vista la sconfitta per 2-1 dell’andata. A pareggiare i conti generali ci ha pensato Nico Gonzalez dopo trentacinque minuti con un bel colpo di testa su assist di Biraghi direttamente da calcio d’angolo. La rete smuove una Fiorentina che non aveva iniziato benissimo questa partita salvo poi rimettersi in careggiata una volta trovato il vantaggio.

Nella ripresa il Basilea non ci sta, alza i ritmi e dopo dieci minuti trovare l’1-1 con Admoun, abile a ricevere da Pelmard e far secco Igor prima di siglare il gol che virtualmente vale la finale per gli svizzeri. La Fiorentina non si scompone dopo la rete subita e prova a costruire dando sempre un occhio al cronometro. Al 72′ è ancora una volta Nico Gonzalez protagonista, questa volta di un gol di rapina dopo un tocco fortuito di Admoun. I regolamentari terminano così, relegando la partita ai tempi supplementari. Proprio nell’extra-time si deciderà la sfida con il tiro decisivo di Barak in area di rigore che sbroglia una situazione confusa lanciando la Viola in finale.

VIDEO BASILEA FIORENTINA: GONZALEZ PROVVIDENZIALE, MURO MILENKOVIC

Basilea Fiorentina è stata senza dubbio la serata di Nico Gonzalez. L’ex Stoccarda, non solo infermabile palla al piede, prende in mano la situazione realizzando in entrambi le occasioni i pesantissimi punti del pareggio complessivo. Se Igor non ha di certo fatto una bella figura soprattutto in occasione della rete subita, il suo compagno Milenkovic ha dominato la scena disputando un match sopraffino.

A volte nel calcio è il destino a metterci una mano ed ecco come si può giustificare l’ingresso e il gol di Barak, match winner di una gara che è valsa la finale di Conference League che si giocherà proprio in Repubblica Ceca, patria dell’ex Ve-rona. Vari complimenti da recapitare anche all’inizio di Biraghi, autore dell’assist per l’1-0 e di vari palloni ben indirizzanti in zona gol.

VIDEO BASILEA FIORENTINA, IL TABELLINO