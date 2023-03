Video/ Basilea Slovan Bratislava (2-2) gol e highlights: inciampo svizzero

Basilea Slovan Bratislava, incontro valevole per gli ottavi di finale di Conference League. Partita che inizia con un assedio da parte della squadra di casa contro gli ospiti che non sanno purtroppo come reagire ad una squadra che mette in mostra un’intensità simile, sia in attacco che in difesa. Infatti nonostante il goal del pareggio segnato da Medvedev lo Slovan ha avuto una ventina di minuti molto complicati. Il primo gol della partita però lo segna Amdouni, la mezzala del Basilea colpisce a rimorchio dopo che un attaccante con la stessa maglia gli lascia lo spazio per imbucarsi, un gol scolastico che però ha pagato, se non fosse per il gran gol di Medvedev che riapre le danze.

Dopo i primi venti minuti di gioco con un calcio molto frizzante, fino al doppio fischio dell’arbitro si è vista solo la squadra di casa in campo, il Basilea però ha raccolto meno di quanto ha seminato, infatti entrambi i tiri nello specchio sono finiti tra le braccia del portiere. Il primo è stato ad opera di Zeqiri, l’unica punta del Basilea è stato pescato in profondità, ma il recupero dei difensori ha causato un tiro debole, facile preda per il portiere. Il secondo invece è stato un tiro cross, ad opera di Ndoye, il tiro però non ha sortito l’effetto sperato. La rete del vantaggio però arriva con Zeqiri.

VIDEO BASILEA SLOVAN BRATISLAVA, IL SECONDO TEMPO

Basilea Slovan Bratislava. Secondo tempo tra queste due squadre in fotocopia come nel primo, dove è la squadra svizzera che fa il gioco ed ha in mano il pallino per fare anche un altro gol. Di contro, lo Slovan è entrato in campo con un assetto molto più offensivo. Il gol messo a segno nel primo tempo ha sicuramente motivato i giocatori che in questi ultimi venti minuti ci hanno provato con una maggiore intensità, che però ha messo a serio rischio la porta, visto che sia Zeqiri che Ndoye hanno avuto due ghiotte occasioni per portarsi sul doppio vantaggio.

Basilea Slovan Bratislava, una gara che fin dall’inizio è stata molto spettacolare ma negli ultimi venti minuti prim del fischio finale è stata anche piena di soprese. Sorprese come i due gol segnati in questi novanta minuti dalla squadra ospite, infatti anche il secondo gol è avvenuto come un fulmine a ciel sereno. Weiss cross in mezzo e becca la testa di Abubakari che insacca alle spalle del portiere senza pensarci due volte, un po’ come il goal segnato da Di Maria in Europa League. La gara poi è diventata bulimica di occasioni ma tutte sprecate per la troppa foga in campo, e il risultato finale è di un pareggio a sorpresa.

VIDEO BASILEA SLOVAN BRATISLAVA, IL TABELLINO

Basilea (3-4-2-1): Hitz; Lang, Pelmard, Calafiori; Novoa, Xhaka, Burger, Kade; Ndoye, Amdaouni; Zeqiri. Allenatore Vogel

Slovan Bratislava (4-2-3-1): Chovan; Medvedev, Kashia, De Marco, Lovat; Kucka, Lichy; Cavric, Weiss, Chakvetadze: Abubakari. Allenatore Weiss

Ammoniti: Hiltz, Weiss, Lichy, Kaschia

Marcatori: Amdouni, Medveded, Zeqiri, Abubakari











