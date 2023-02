Video/ Basilea Trabzonspor (2-0) gol e highlights: gli svizzeri passano il turno

Basilea Trabzonspor, Gara che già all’andata risultava molto chiusa e poco divertente per tutti gli spettatori neutrali. I presupposti per assistere ad una gara soporifera c’erano tutti, ma questo avvio di primo tempo ha superato in positivo le aspettative. Ricche di occasioni per passare in vantaggio sia da una parte che dall’altra, ma impossibile non citare l’ottimo tiro di Trezeguet, che il portiere però riesce a parare con un miracolo. Il Basilea invece prova con degli strappi, e proprio sugli strappi arriva il gol che sblocca la gara segnato da Amdouni, pescato in profondità da Lang come vedremo nel video.

Basilea Trabzonspor, primo tempo che si conclude con un nulla di fatto da parte di entrambe le squadre. Infatti gli svizzeri hanno deciso di abbassare i ritmi e di fatto rendere soporifera la gara, visto che la squadra ospite non riesce a metterli in difficoltà. Nonostante i ritmi blandi però c’è stata una percussione da parte della squadra turca, che ha portato ad un rigore. Purtroppo sbagliato da Bakasetas. L’attaccante infatti tira alla destra del portiere, e quest’ultimo intuisce e para agilmente. L’errore ha condizionato poi la gara facendola diventare molto più aggressiva per gli ospiti, che hanno collezionato due cartellini gialli nell’arco di pochi minuti. CLICCA QUI PER IL VIDEO BASILEA TRABZONSPOR

BASILEA TRABZONSPOR, IL SECONDO TEMPO

Basilea Trabzonspor, squadra ospite che crede di poter rimediare e portarsi in vantaggio in questo secondo tempo, il tiro di Trezeguet che finisce di poco a lato ne è la dimostrazione. Ma nel complesso la prova del giocatore in forza al Trabznspor è la dimostrazione di quanto i turchi credano nella rimonta. Il Basilea invece ha abbassato i ritmi e adesso fa molta fatica a risalire oltre la propria metà campo, il the caldo negli spogliatoi infatti potrebbe aver dato fastidio e magari impigrito i giocatori in forza alla squadra svizzera, che adesso danno la sensazione di riposarsi sugli allori, il gol annullato per fuorigioco ne è una dimostrazione. Le immagini video lo testimoniano

Termina con un risultato inaspettato per quello che si è visto in campo. Infatti dopo che i turchi hanno avuto molte occasioni per portarsi in vantaggio nel doppio confronto, alla fine sono dovuti capitolare sulla rete di Zeqiri, che dopo una respinta fortunata in area di rigore, con molte colpe del portiere, si ritrova la palla sui piedi e non ci pensa due volte ad insaccare. Finale amaro per il Trabzonspor che si vede cosi eliminata dalla Conference League dopo due gara di eliminazione diretta giocate al meglio delle loro possibilità, mancava forse un po’ di cinismo sottoporta. Purtroppo in certe gare la freddezza è più importante dei piedi buoni.

BASILEA TRABZONSPOR, IL TABELLINO

BASILEA TRABZONSPOR 2-0 (1-0)

BASILEA (4-4-2) : Hitz; Lang M., Pelmond, Frei F. (C), Kade (69′ Sergio López); Novoa (64′ Ndoye), Xhaka (64′ Males), Burger, Amdouni; Diouf, Zeqiri (83′ Nuhu). All.: Heiko Vogel.

TRABZONSPOR (4-2-3-1) : Uğurcan Çakır; Stryger Larsen (81′ Eren Elmalı), Vitor Hugo (46′ Bruno Peres), Bartra, Denswil; Doğucan Haspolat (76′ Yusuf Yazıcı), Siopis (61′ Umut Bozok); Abdülkadir Ömür (81′ Bardhi), Bakasetas, Trézéguet; Maxi Gómez. All.: Abdullah Avcı.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna).

Ammoniti: 15′ Doğucan Haspolat (Trabzonspor), 29′ Stryger Larsen (Trabzonspor), 49′ Hitz (Basilea), 60′ Xhaka (Basilea), 88′ Ndoye (Basilea).

Marcatori: 13′ Amdouni (Basilea), 76′ Zeqiri (Basilea).













