VIDEO BASKONIA MILANO, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Alla Fernando Buesa Arena di Vitoria il Baskonia ha la meglio sull’Olimpia Milano vincendo per 88 a 83 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo i lombardi cominciano bene la partita cercando subito di prendere in mano il controllo delle operazioni così da forzare immediatamente gli spagnoli, seppur distanti un solo punto, ad inseguirli sin dal quarto iniziale della sfida.

I minuti passano e la gara rimane molto combattuta ma i padroni di casa sembrano cambiare marcia e riescono infatti ad imporsi con un importante 32 a 24 che ribalta la situazione precedente e forza le Scarpette Rosse a rivedere le proprie strategie nonostante gli sforzi compiuti. Nel secondo tempo gli uomini di coach Messina, sostituito da Fioretti per questo incontro, fanno del loro meglio per rimontare lavorando parecchio sul piano difensivo nonostante la compagine di coach Laso non voglia essere da meno puntando piuttosto a mantere un certo distacco in vista degli ultimi dieci minuti.

Nel finale l’impegno messo dai milanesi nel provare quantomeno a pareggiare e prolungare le ostilità all’extra time non è sufficiente per avere ragione dei rossoblu. La vittoria conquistata all’interno delle mua amiche in questa sesta giornata del torneo continentale permette al Baskonia di portare il proprio record sul 4-2 mentre la sconfitta costa l’1-5 all’Olimpia Milano che resta quindi attardata in fondo alla classifica dell’Eurolega 2024/2025.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la partita sia stata molto combattuta con l’Olimpia che ha per esempio fatto registrare una precisione maggiore complessivamente al tiro rispetto agli avversari, il 43.3% contro il 41.4%. I padroni di casa hanno però saputo dominare a rimbalzo, 44 a 35 totali dei quali 18 a 11 in attacco e 26 a 24 in difesa. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero undici T. Forrest grazie ai 22 punti messi a segno per gli spagnoli. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata il Baskonia a causa del 22 a 19 nel computo dei falli personali.

BASKONIA – Forrest, Hall, Luwawu-Cabarrot, Moneke, Saskov. Panchina: Baldwin, Diop, Howard, Hrabar, Jaramaz, Ndiaye, Rogkavopoulos. Coach: Laso.

OLIMPIA MILANO – Bolmaro, Brooks, Mirotic, Nebo, Tonut. Panchina: Bortolani, Caruso, Causeur, Dimitrijevic, Flaccadori, LeDay, Ricci. Coach: Fioretti.

VIDEO BASKONIA MILANO: GUARDA LA SINTESI E GLI HIGHLIGHTS