Video/ Bayer Leverkusen Monaco (2-3) gol e highlights: quanti colpi di scena!

Bayer Leverkusen Monaco non ha deluso le aspettative degli esterofili, le due squadre hanno dato vita a una partita piena di colpi di scena che si è risolta con la vittoria della formazione allenata da Clement che sbanca la BayArena con il risultato di 3 a 2 e probabilmente mette una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di Europa League. Tra una settimana gli uomini di Xabi Alonso dovranno quindi espugnare il Principato con almeno due gol di scarto per ribaltare la situazione, un’impresa tutt’altro che semplice per il club tedesco che in Bundesliga sta facendo parecchia fatica a tenere il passo delle big. La serata comincia malissimo per Hradecky che al 9’ viene indotto da Embolo a buttarsela dentro da solo, nel vero senso della parola. Una leggerezza imperdonabile per un portiere di alto livello che nell’arco dei novanta minuti dimostrerà infatti il suo valore compiendo almeno un paio di parate decisive sud Diatta e Ben Yedder. CLICCA QUI PER IL VIDEO BAYER LEVERKUSEN MONACO

Risultati Europa League/ Diretta gol live score: beffa Juve, parità (andata playoff)

Le prodezze dell’estremo difensore finlandese non bastano a salvare il Bayer Leverkusen dal KO, nemmeno i gol di Diaby e Wirtz che all’inizio del secondo tempo trascinano i padroni di casa. Da sottolineare la grande giocata del numero 27 (rimasto fermo quasi un anno a causa della rottura del crociato) che dribbla tutti con una serpentina e la piazza all’angolino lasciando di stucco Nübel. Il Monaco, che sull’1 a 0 aveva sfiorato il raddoppio con Minamino e ancora Embolo, sembra accusare ma trova il modo di rimettersi in carreggiata grazie allo splendido sinistro a giro di Diatta – tenuto in gioco da Tapsoba – che pareggia nuovamente i conti a un quarto d’ora dal novantesimo. Nel recupero Disasi pesca il jolly da fuori area e regala agli ospiti una vittoria insperata fino a qualche minuto prima. A tempo praticamente scaduto Hudson-Odoi viene murato da Maripan, Schick non riesce a ribadire in rete e sfuma così l’ultimo pericolo per gli undici di Clement che mettono a segno un vero e proprio colpaccio.

Diretta/ Siviglia PSV (risultato finale 3-0): En-Nesyri, Ocampos e Gudelj a segno

VIDEO BAYER LEVERKUSEN MONACO 2-3, IL TABELLINO

BAYER LEVERKUSEN-MONACO 2-3 (0-1)

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; Frimpong (88’ Hudson-Odoi), Tah, Tapsoba, Hincapie; Andrich, Palacios, Amiri (68’ Kossounou); Wirtz, Hlozek (88’ Schick), Diaby (56’ Adli). All. Xabi Alonso.

MONACO (4-4-1-1): Nübel; Aguilar (80’ Matsima), Disasi, Maripan, Caio Henrique; Diatta, Fofana, Camara (71’ Matazo), Golovin (71’ Jakobs); Minamino (46’ Ben Seghir); Embolo (62’ Ben Yedder). All. Philippe Clement.

ARBITRO: Orel Grinfeeld (ISR).

AMMONITI: 14’ Tapsoba (L), 50’ Wirtz (L), 63’ Camara (M), 63’ Adli (L), 84’ Maripan (M), 90’+7’ Diatta (M).

Diretta/ Bayer Leverkusen Monaco (risultato finale 2-3): Disasi pesca il jolly!

RECUPERO: 3’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 9’ aut. Hradecky (M), 48’ Diaby (L), 59’ Wirtz (L), 74’ Diatta (M), 90’+2’ Disasi (M).











© RIPRODUZIONE RISERVATA