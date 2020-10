Video/ Bayer Leverkusen Nizza (6-2) higlights e gol: pioggia di gol alla BayArena

Il Bayer Leverkusen demolisce il Nizza nel match di esordio in Europa League. Amiri, Alario, Bellarabi, doppietta, Diaby e Wirtz firmano le sei reti dei tedeschi. Per il Nizza Gouiri e Maurice siglano le reti della bandiera. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Bambu abbatte Alario a centrocampo che conquista una punizione. Primi minuti subito ad alti ritmi. Bender serve una bella palla per Amiri, tiro respinto. Ancora Amiri protagonista, Benitez compie un grandissimo intervento. Amiri! La sbloccano i padroni di casa. Bailey serve il compagno di squadra che non in area non sbaglia. Alario! Raddoppia la compagine tedesca. Da posizione decentrata fredda il portiere avversario. Ci avviamo alla mezzora di gioco con i padroni di casa praticamente padroni del campo. Il Nizza sta provando ad affacciarsi avanti senza risultati per ora efficienti. Alario per Diaby, salva il portiere avversario. Gouiri! La riapre il Nizza! N’Soki serve il compagno di squadra che la piazza nell’angolino da fuori area. Giallo per l’autore del gol Gouiri. Nizza che ora ha preso coraggio, mancano cinque minuti alla fine della prima frazione. Dante serve per Kamara, per poco non trova lo spunto vincente. Kamara prende un palo clamoroso. La prima frazione termina sul due a uno.

SECONDO TEMPO

Ancora Gouiri protagonista, para il portiere avversario. Dante da fuori area calcia malamente, palla alle stelle. Diaby! Cala il tris il Bayer Leverkusen. Palacios serve il compagno di squadra che non sbaglia. Da centro area la mette nell’angolino. Per il Nizza una rete che potrebbe aver spezzato i tentativi di rimonta. Ancora Gouiri protagonista, conclusione respinta. Maolida dalla sinistra non inquadra lo specchio. Bellarabi! Arriva il poker del Bayer Leverkusen! Con il destro da fuori area non lascia scampo al portiere avversario. Bellarabi! Calano il pokerissimo i padroni di casa. Bailery serve il compagno di squadra che con il destro da fuori area trova la doppietta personale. Wirtz! Dilagano i tedeschi contro un Nizza sparito dal campo. Diaby serve in area tutto solo il compagno di squadra, per lui è un gioco da ragazzi metterla in rete. Maurice! Il Nizza trova la rete del sei a due. Assist di Atal e seconda rete per i francesi. Termina il match, il Bayer Leverkusen supera per sei reti a due il Nizza.

