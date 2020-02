Video/ Bayer Leverkusen Porto (2-1): highlights e gol, Luis Diaz non basta

Il Bayer Leverkusen vince sconfiggendo davanti al proprio pubblico il Porto per 2 a 1 grazie alle reti messe a segno da Alario e Havertz, anche se il gol realizzato nel finale da Luis Diaz che ha sicuramente stravolto il discorso qualificazione, nella gara di ritorno la squadra di Coincecao cercherà sicuramente di recuperare. Come si vede nel video Bayer Leverkusen Porto, la prima emozione arriva al 17′ quando Amiri ha servito all’indietro Havertz che ha calciato a colpo sicuro da dentro l’area di rigore ma il suo tentativo è stato respinto dalla traversa a portiere ormai ampiamente battuto. Al 29’ il Bayer sblocca il risultato con Alario: cross dalla destra di Bender che pesca all’altezza del primo palo Demirbay, il cui colpo di testa verso il palo lontano trova l’attaccante argentino che da due passi ha insaccato senza troppi problemi. Il Var ha confermato la posizione corretta dell’attaccante di casa. La reazione della squadra lusitana arriva al 43’ quando Uribe ha tentato un gran tiro al volo da fuori area che Hradecky è riuscito a deviare in corner con uno strepitoso intervento in tuffo.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Al 53’ calcio di rigore netto per il Bayer quando Volland, dopo aver nettamente saltato Manafa in area di rigore, è stato atterrato dal numero 18 ospite costringendo così il direttore di gara a concedere la massima punizione alla squadra di casa. Dagli undici metri si è presentato il talentino Havertz che però si è fatto parare il tentativo da Marchesin. Dopo qualche minuto però l’arbitro richiamato dal Var ha fatto ripetere il rigore che questa Havertz ha trasformato portando il punteggio sul 2 a 0. Al 60’ il Bayer sfiora addirittura il tris con un perfetto contropiede orchestrato da Havertz che ha appoggiato all’accorrente Volland, il cui potente tiro è stato respinto in tuffo dall’ottimo Marchesin. Al 61’ mister Coincecao prova a cambiare inserendo Nakajima al posto dell’ammonito Manafa; due minuti più tardi ha anche gettato nella mischia Tiquinho al posto di Ze Luis. Al 72’ arriva la prima sostituzione per i tedeschi che mandano in campo Baumgatlinger al posto di Aranguiz. Un minuto più tardi al 73’ arriva un pò a sorpresa il gol del 2 a 1 realizzato dai lusitani: perfetta punizione di Alex Telles che libera Luiz Diaz, il cui colpo di testa è stato respinto dall’ottimo intervento di Hradecky che però non ha potuto nulla sull’intervento dello stesso Luiz Diaz che ha insaccato da due passi accorciando così le distanze. Dopo la rete messa a segno dal Porto, il Bayer ha concentrato le sue energie sulla difesa del prezioso vantaggio che i tedeschi dovranno andare a difendere allo stadio “Do Dragao”.

