Video/ Bayer Leverkusen Rangers (1-0): highlights e gol. Inter, occhio a Diaby!

Il Bayer Leverkusen sarà il prossimo avversario dell’Inter in Europa League: diamo un’occhiata al video con gli highlights e i gol della sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale con la formazione allenata da Peter Bosz che si impone per 1-0 e bissa così la vittoria dell’andata in Scozia. Il Rangers di Steven Gerrard non è mai stato in grado di rimettere in discussione la qualificazione con le aspirine che hanno meritato indubbiamente il passaggio del turno, la superiorità delle aspirine è stata fin troppo evidente e con un pizzico in più di fortuna avrebbero dilagato anche ieri sera. Ci riferiamo ovviamente alla spettacolare traversa colpita da Havertz che con una gran conclusione al volo stava per far venire giù la BayArena (ah già, il pubblico non c’è), nonché alle tante occasioni capitate sui piedi di Diaby che poi a inizio ripresa trafigge McGregor e sblocca una gara assolutamente a senso unico. Soltanto a pochi minuti dal novantesimo, quando ormai i giochi erano ampiamente fatti, Hradecky prova a far segnare il nuovo entrato Stewart che non ne approfitta e si fa pure pizzicare in fuorigioco. A pochi minuti dal novantesimo il giovane talento tedesco scuote l’esterno della rete, serata non esaltante per il numero 29 che ha comunque dato il suo contributo nel portare i suoi alla fase successiva del torneo. I nerazzurri di Conte farebbero bene a non sottovalutare questo Bayer Leverkusen che corre tantissimo e ha energie e freschezza da vendere. Assieme al Siviglia e al Manchester United è tra le squadre che può arrivare in fondo. Rangers che comunque ha già fatto più del suo arrivando fino agli ottavi, Gerrard meriterebbe panchine importanti e chissà, magari un giorno potrebbe tornare al Liverpool per allenarlo e diventare così l’erede di Klopp. Anche se in questo momento i tifosi dei Reds preferiscono tenersi ben stretto il tecnico tedesco, che dopo 30 anni gli ha fatto rivincere la Premier League. Un’impresa che per loro vale più di ogni Champions League.

VIDEO BAYER LEVERKUSEN RANGERS, IL TABELLINO

BAYER LEVERKUSEN-RANGERS 1-0 (0-0)

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender (68’ Dragovic), Tapsoba, S. Bender (76’ Tah), Sinkgraven; Aranguiz, Palacios (87’ Stanilewicz); Wirtz (68’ Baumgartlinger), Havertz, Diaby (68’ Bailey); Volland. All. Peter Bosz.

RANGERS (4-3-2-1): McGregor; Barisic, Helander, Goldson, Tavernier (76’ Patterson); Barker (60’ Hagi), Jack, Aribo; Kent (66’ Jones), S. Davis (66’ Arfield); Morelos (77’ Stewart). All. Steven Gerrard.

ARBITRO: Danny Makkelie (NED).

AMMONITI: Aranguiz (BL), Sinkgraven (BL), Barker (R), Hagi (R), Tah (BL).

RECUPERO: 3’ pt, 2’ st.

MARCATORI: 51’ Diaby (BL).

