Video/ Bayer Leverkusen Roma (0-0) gol e highlights: giallorossi in finale!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BAYER LEVERKUSEN ROMA: LA SINTESI

Alla BayArena le squadre di Bayer Leverkusen e Roma si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono gli ospiti guidati dal tecnico Mourinho a partire forte affacciandosi subito in zona offensiva al 2′ con un destro fuori misura provato dal capitano Pellegrini. I padroni di casa allenati da mister Xabi Alonso replicano all’8′ con il tiro di Demirbay parato facilmente da Rui Patricio e Diaby non è più preciso poi al 10′. I minuti scorrono sul cronometro ed i tedeschi sembrano insistere colpendo infatti anche la traversa sull’iniziativa firmata da Diaby intorno al 12′ e Rui Patricio non si lascia sorprendere da Dembirbay, il quale lo forza alla deviazione in corner al 21′. Il colpo di testa di Diaby termina poi a lato del palo al 23′, Palacios manca lo specchio al 25′, Demirbay va nuovamente alla conclusione, bloccata dall’estremo difensore romanista, al 27′ ed Azmoun viene disturbato sul più bello al 30′. Nel finale della prima frazione di gioco i giallorossi perdono prematuramente per infortunio Spinazzola, sostituito da Zalewski già al 34′, e le Aspirine collezionano altre chance fallite con Azmoun al 36′ e pure Demirbay al 45′.

Diretta/ Leverkusen Roma (risultato finale 0-0): i giallorossi volano a Budapest!

Nel secondo tempo, cominciato con l’ingresso di Wijnaldum al posto di Belotti nella Roma, l’arbitro interrrompe il gioco per qualche istante a causa della scarsa visibilità dovuta al lancio di fumogeni da parte dei tifosi di casa e, alla ripresa delle ostilità, i capitolini paiono in grado di gestire la situazione favorevole tentando di tenere a bada i tedeschi. Il tempo passa ed i rossoneri sprecano altre possibilità per annullare l’1 a 0 subito all’andata con Frimpong al 64′, Azmoun al 66′ ed all’81’, Demirbay al 67′ così come Tah al 79′. Nell’ultima parte dell’incontro Frimponga ci riprova con un paio di giocate tra l’83’ e l’85’ senza battere Rui Patricio.

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN ROMA/ Quote: attenti a Florian Wirtz!

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro sloveno Slavko Vincic ha estratto il cartellino giallo per nove volte ammonendo rispettivamente Hincapie, Palacios, Bakker, Diaby, Tapsoba e Xabi Alonso da un lato, Ibanez, Cristante ed Abraham dall’altro. Il pareggio maturato al ritorno, anche in virtù dell’1 a 0 concretizzatosi all’andata, permette alla Roma di qualificarsi alla finale di Europa League mentre il Bayer Leverkusen viene eliminato dalla competizione.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BAYER LEVERKUSEN ROMA: IL TABELLINO

Bayer Leverkusen-Roma 0 a 0

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1) – Hradecky; Tapsoba, Tah(86′ Amiri), Hincapie; Frimpong, Demirbay, Palacios(80′ Hlozek), Bakker(73′ Adli); Diaby, Wirtz; Azmoun. A disp.: Pentz, Lomb, Hudson-Odoi, Fosu-Mensah, Azhil, Aourir. All.: Xabi Alonso.

Probabili formazioni Bayer Leverkusen Roma/ Diretta tv: la grande speranza è Dybala

ROMA (3-5-2) – Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik(78′ Smalling), Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola(34′ Zalewski); Belotti(46′ Wijnaldum), Abraham. A disp.: Svilar, Boer, Karsdorp, Camara, Dybala, Missori, Tahirovic, Volpato, El Shaarawy. All.: José Mourinho.

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia).

Ammoniti: 45’+3′ Hincapie(L); 56′ Palacios(L); 70′ Ibanez(R); 70′ Bakker(L); 89′ Cristante(R); 90′ Diaby(L); 90’+7′ Tapsoba(L); 90’+8′ Xabi Alonso(L); 90’+9′ Abraham(R).

© RIPRODUZIONE RISERVATA