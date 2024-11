VIDEO BAYER LEVERKUSEN SALISBURGO: DILAGANO I TEDESCHI

Video Bayer Leverkusen Salisburgo è stata un partita spettacolare e ricca di occasioni ed emozioni. A vincerla è stato il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che si è imposto davanti al suo pubblico di casa con un netto 5 a 0 trascinato da un Wirtz in grande forma ed autore di una doppietta. A sbloccare il match ci ha pensato proprio Wirtz che ha trasformato un calcio di rigore dopo soli otto minuti di gioco. Il raddoppio per i padroni di casa è stato immediato ed è arrivato già all’undicesimo minuto con Grimaldo capace di segnare direttamente da calcio di punizione con il suo mancino. I due gol subiti hanno mandato in crisi il Salisburgo che non è mai riuscito a rispondere ed ha anche incassato il terzo gol sempre firmato da Wirtz che ha chiuso la sua doppietta personale appoggiando in rete un assist di Grimaldo.

Il secondo tempo ha seguito il copione del primo e ha visto i padroni di casa gestire al meglio il risultato e trovare anche altri due gol utili per la classifica e per la differenza reti. Il 4 a 0 è stato firmato dall’ex Roma Patrick Schick che è riuscito a girare di mancino un cross perfetto di Frimpong. Per chiudere ufficialmente la partita sono serviti i cambi con Aleix Garcia che ha chiuso i conti al 72‘ con un mancino perfetto da dentro l’area di rigore su assist di Wirtz.

VIDEO BAYER LEVERKUSEN SALISBURGO, GOL E HIGHLIGHTS: