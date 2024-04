Video/ Bayer Leverkusen West Ham (2-0) gol e highlights: Boniface-gol (Europa League, 11 aprile 2024)

Bayer Leverkusen West Ham di Europa League giocata alla BayArena di Leverkusen termina con una grande vittoria dei padroni di casa bravi a vincere la partita negli ultimi minuti di gioco. La partita inizia subito con i tedeschi in forte pressing sulla difesa degli uomini di Moyes che, dal primo minuto, mostrano la volontà di subire il meno possibile. Le prime occasioni arrivano intorno al ventesimo minuto quando prima Grimaldo e poi Schick impegnano un Fabianski in grande forma. Al 29′ è ancora Schick ad impegnare Fabianski con un diagonale mancino respinto da una super parata del polacco.

Con il secondo tempo, però, la squadra di Xabi Alonso mostra la sua miglior forma sfornando tante occasioni ed un gioco da top europea. Al 54′ Fabianski si deve superare per togliere dalla porta un colpo di testa ravvicinato di Schick. Tocca all’allenatore spagnolo l’arduo compito di sbloccare la partita dalla panchina. Hofmann e Boniface entrano in campo al 76′ e la partita si sblocca dopo pochi minuti. Hofmann risolve una mischia in area di rigore nata da un corner e supera la folta difesa inglese sbloccando la gara.

Il vantaggio apre la difesa del West Ham che rischia più volte di subire il 2-0. Soucek salva due volte sulla linea prima di non poter fare nulla contro Boniface. Al 91′ è il nigeriano a tornare in gol dopo un lungo infortunio anticipando tutti con un colpo di testa arrivato ancora dopo un corner. Il 2-0 finale, in vista dell’andata, mette in grande vantaggio il Leverkusen che dovrà andare al London Stadium con la possibilità di difendere un doppio vantaggio.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BAYER LEVERKUSEN WEST HAM: IL TABELLINO

Bayer Leverkusen-West Ham 2 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 83′ Hofmann (B); 91′ Boniface (B).

Assist: 91′ Hofmann (B).

Bayer Leverkusen (4-2-3-1) Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba, Grimaldo; Xhaka, Palacios; Frimpong, Wirtz, Adli; Schick. A disposizione: Hradecky, Lomb, Puerta, Arthur, Andrich, Tella, Iglesias, Kossounou, Hincapié, Boniface, Hofmann. Allenatore: Xabi Alonso.

West Ham (4-3-3): Fabianski; Coufal, Mavropanos, Zouma, Cresswell; Ward-Prowse, Soucek, Emerson; Paquetà, Antonio, Kudus A disposizione: Knightbridge, Anang, Aguerd, Cornet, Johnson, Ogbonna, Mubama, Earthy, Ings, Casey, Orford. Allenatore: David Moyes.

Ammoniti: 21′ Paquetà (W); 56′ Emerson (W)

