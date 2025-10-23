Video Bayern Monaco Club Brugge (risultato finale 4-0) gol e highlights della gara valida per la terza giornata della Champions League 2025/2026.
VIDEO BAYERN BRUGES, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
All’Allianz Arena è tutto facile per il Bayern Monaco che si aggiudica per 4 a 0 la sfida contro il Club Brugge come da previsione. In apertura di primo tempo Tah spiana la strada a Karl per siglare il gol dell’immediato vantaggio dei bavaresi subito al 2′ ed il loro collega Pavlovic si dispera quando centra poi un palo intorno al 10′. Ci pensa invece Harry Kane a segnare la rete del raddoppio capitalizzando l’assist offertogli da Laimer verso il 14′.
Lo scatenato Karl fallisce una chance per completare la doppietta personale al 31′ ed il collega Luis Diaz non sbaglia al 34′ sfruttando nel migliore dei modi un altro passaggio vincente di Laimer. Al 41′ i belgi sollecitano l’estremo difensore avversario Neuer con una conclusione provata da Tzolis ed i biancorossi rispondono centrando un palo ad inizio recupero al 45’+1′ con Kane.
Nel secondo tempo il solito Kane viene disinnescato con un intervento a mandarne il tiro in calcio d’angolo al 52′ sempre fra gli uomini di mister Kompany. Nel finale Luis Diaz rimane incredulo quando si vede intercettare sulla linea di porta un tentativo insidioso al 77′ ed è Nicolas Jackson a rivelarsi più preciso firmando il gol del poker definitivo al 79′.
I tre punti conquistati grazie a quest’ennesima vittoria spingono il Bayern Monaco a quota nove nella classifica della Champions League. La stagione 2025/2026 si sta invece dimostrando abbastanza dura per il Bruges che con questa sconfitta non migliora i suoi tre punti già posseduti prima della terza giornata.