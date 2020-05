Video/ Bayern Eintracht (5-2): highlights e gol. Bavaresi travolgenti, tornano a +4

Pubblicità

Una partita davvero entusiasmante quella che è andata in scena ieri sera tra le mura dell’Allianz Arena, per la 27^ giornata della Bundesliga. Come si vede nel video di Bayern Eintracht, la formazione di casa, pur non potendo contare sul supporto dei propri fan, ha dato davvero spettacolo andando a vincere col risultato di 5-2 e trovando dunque quei tre punti, che permettono a Flick di confermarsi capolista in graduatoria, a + 4 dal primo avversario. Venendo alle azioni salienti della partita, vediamo subito che fin dalle prime battute sono stati i bavaresi i veri dominatori in campo, non scordando la batosta (per 1-5) subita nel turno di andata dall’Eintracht: già al 17’ ecco la prima emozione del match con un gran gol di Goretzka, su assist di Muller, mentre si deve attendere il 41’ perché proprio il numero 25 di Flick centrasse anch’egli lo specchio avversario. Il primo tempo dunque si chiude già con il risultato di 2-0 ed è poi nei primi minuti della ripresa che il Bayern Monaco centra il tris con il solito Lewandoski. Avanti di tre gol i biancorossi si rilassano e si lasciano scappare un paio di sviste, preziosissime per l’Eintracht: il Francoforte infatti approfitta subito degli spazi concessi e con Hinteregger, in gol al 52’ e al 55’ sempre con assist di Rode, accorcia portando i suoi sul 3-2. Il finale è concitato: al 61’ ci pensa il bavarese Davies a concedere maggior vantaggio al Bayern sul tabellone del risultato, approfittando di un pasticcio in difesa degli avversari. Al 74’ ecco l’ultima grande emozione del match con l’autogol di Hinteregger, che male amministra un pallone rimedio in mezzo dal subentrato Gnabry (al posto di Trapp): il Bayern ancora prova a mettere scompiglio nella difesa avversaria ma di fatto null’altro accade ancora in campo all’Allianz Arena.

IL TABELLINO

BAYERN EINTRACHT 5-2 (2-0 PT)

Reti: 17′ Goretzka, 41′ Muller, 46′ Lewandowski, 52′ e 55′ Hinteregger, 61′ Davies. 74′ aut. Hinteregger

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng (73′ Hernandez), Alaba, Davies; Kimmich (85′ Cuisance), Goretzka; Perisic (64′ Gnabry), Muller, Coman (85′ Zirkzee); Lewandowski. A disposizione: Ulreich, Odriozola, Javi Martinez, Mai, Batista-Meier. Allenatore: Flick

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Trapp; Touré, Ilsanker, Hinteregger, N’Dicka (46′ Chandler); Rode (71′ Sow), Fernandes; Da Costa (76′ Durm), Gacinovic (71′ Kamada), Kostic; André Silva (76′ Dost). A disposizione: Ronnow, Hasebe, Torrò, De Guzman. Allenatore: Hutter

Ammoniti: Hinteregger

Espulsi: –

Recupero: 2′ minuti nel primo tempo, nessun minuto nel secondo tempo.

Arbitro: M. Fritz Stadio: Allianz Arena (Monaco di Baviera)

