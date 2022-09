Video/ Bayern Monaco Barcellona (2-0) gol e highlights: ritorno amaro per Lewandowski

Per la prima volta Lewandowski tornava alla Fußball Arena da avversario dopo essere passato al Barcellona. Il Bayern Monaco dimostra di aver già dimenticato il bomber polacco battendo i blaugrana per 2-0 nello scontro diretto per il primo posto nel gruppo C di Champions League 2022-23. A questo punto per la squadra di Nagelsmann la strada per gli ottavi di finale sembra spianata, visto che ora dovranno affrontare per due volte il modesto Viktoria Plzen, mentre gli uomini di Xavi si giocheranno la piazza d’onore nella doppia sfida con l’Inter. Ai padroni di casa bastano pochi minuti per liquidare la pratica, a inizio ripresa i campioni di Germania premono il piede sull’acceleratore e tra il 50’ e il 54’ puniscono per due volte Ter Stegen che sul primo gol esce malissimo lasciando la porta completamente sguarnita per l’incornata vincente di Lucas Hernández. Il raddoppio arriva in contropiede, Sané in campo aperto è devastante e non lascia scampo alla retroguardia ospite, nessuno riesce a stargli dietro e così il numero 10 assesta il colpo del KO. Pedri potrebbe riaprirla ma sbatte sul palo che salva Neuer, autore di qualche leggerezza soprattutto nelle fasi iniziali della partita. L’unico cruccio per i bavaresi gli infortuni di Pavard e dello stesso Hernández che poco prima del triplice fischio di Makkelie è uscito dal campo lasciando i suoi in inferiorità numerica, poiché i cinque cambi erano già stati effettuati. Ma oggi questo Bayern può tranquillamente giocare in dieci per quanto è forte.

VIDEO BAYERN MONACO BARCELLONA 2-0, IL TABELLINO

BAYERN MONACO-BARCELLONA 2-0 (0-0)

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard (21’ Mazraoui), Upamecano, L. Hernández, Davies; Kimmich, Sabitzer (46’ Goretzka); Sané (80’ Tel), Müller, Musiala (80’ Gravenberch); Mané (70’ Gnabry). All. Julian Nagelsmann.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araúlo, Christensen (70’ García), Alonso; Gavi (61’ F. de Jong), Busquets (80’ Kessié), Pedri; Raphinha (61’ Ferran Torres), Lewandowski, Dembélé (80’ Ansu Fati). All. Xavi.

ARBITRO: Danny Makkelie (NED).

AMMONITI: 19’ Sabitzer (BM), 48’ Busquets (B), 74’ Kimmich (BM).

RECUPERO: 1’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 50’ L. Hernández (BM), 54’ Sané (BM).

