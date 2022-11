Video/ Bayern Monaco Inter (2-0) highlights: Choupo-Moting, gol di rara bellezza!

Con le due squadre già qualificate agli ottavi di Champions League e matematicamente prima e seconda nel girone C, Bayern Monaco-Inter si è rivelata poco più di un’amichevole, utile soprattutto per dare spazio ai giovani e a chi finora non ha giocato molto in questa prima parte di stagione. I bavaresi ci tengono particolarmente a chiudere a punteggio pieno e quindi fanno la loro partita impegnandosi al massimo, anche i nerazzurri vogliono congedarsi con una vittoria di prestigio e chiamano al dovere Ulreich con Barella che al secondo tentativo viene murato da Mané che per proteggersi il volto alza le braccia colpendo il pallone. Dopo l’on field review l’arbitro Kruzliak grazia l’ex-Liverpool concedendo solamente il calcio d’angolo agli ospiti. Che poco prima della mezz’ora si divorano un gol grosso come una casa con Lautaro Martínez che in scivolata, a pochi passi dalla porta, non riesce a deviare in rete il traversone rasoterra di Gosens.

Gol sbagliato, gol subìto: i campioni di Germania sbloccano la contesa sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, Kimmich pesca Pavard che di testa batte Onana e gonfia la rete per il vantaggio dei padroni di casa. Che nella ripresa non corrono grossi rischi e a poco meno di venti minuti dal novantesimo raddoppiano con Choupo-Moting che pesca il jolly dal limite fissando il risultato sul 2-0 con una perla di rara bellezza. Nel recupero Dzeko prova a rovinare il clean sheet agli avversari ma il sostituto di Neuer non lo fa assolutamente rimpiangere, anzi.

Le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore dell’Inter non si sofferma sul risultato e commenta la prestazione dei suoi, assolutamente da non buttare via considerando il valore – immenso – dell’avversario: “Il Bayern Monaco è una delle squadre più forti del mondo ma noi siamo entrati bene in campo sfiorando il rigore con Barella e il gol con Lautaro. Se questi due episodi fossero andati in maniera diversa sarebbe cambiato il corso della gara. In ogni caso siamo riusciti a rimanere in partita fino a venti minuti dal novantesimo e questo è certamente un fattore positivo. Chi incontreremo agli ottavi? Non temiamo più nessuno dopo un girone come il nostro, adesso tutte le partite saranno difficili, pensiamo piuttosto a goderci la qualificazione, ce la siamo guadagnata. Ora concentriamoci sul campionato dove veniamo da quattro vittorie di fila, da febbraio torneremo a pensare alla Champions”. Il tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, per il secondo anno consecutivo chiude la fase a gironi con sei vittorie in altrettanti match: “È stata una prestazione molto positiva e matura. Chi non aveva giocato molto prima di oggi si è comportato molto bene. Alla fine avevamo tanti giovani in campo. È una bella sensazione, da allenatore, sapere di poter apportare cambiamenti senza perdere qualità. Siamo contenti di aver chiuso a punteggio pieno ma non significa se non andremo fino in fondo nella fase a eliminazione diretta. Dobbiamo fare meglio di un anno fa ma sono fiducioso su questo, grazie all’atteggiamento che sta avendo il gruppo”.

VIDEO BAYERN MONACO INTER 2-0, IL TABELLINO

BAYERN MONACO-INTER 2-0 (1-0)

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui (65’ Musiala), Pavard, Upamecano (46’ Davies), Stanišić; Kimmich, Sabitzer; Coman (76’ Wanner), Gravenberch, Mané (66’ Gnabry); Choupo-Moting (73’ Tel). All. Julian Nagelsmann.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij (76’ Škriniar), Acerbi; Bellanova, Barella (60’ Mkhitaryan), Asllani, Gagliardini (60’ Çalhanoglu), Gosens; Lautaro Martínez (60’ Dzeko), Correa (76’ Carboni). All. Simone Inzaghi.

ARBITRO: Ivan Kruzliak (SVK).

AMMONITI: 38’ Sabitzer (BM), 40’ Gosens (I), 48’ Kimmich (BM), 88’ Stanišić (BM), 90’ Carboni (I).

RECUPERO: 4’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 32’ Pavard (BM), 72’ Choupo-Moting (BM).











