Video/ Bayern Monaco M.City (1-1) gol e highlights: inglesi in semifinale!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BAYERN MONACO MANCHESTER CITY: TEDESCHI SPENTI

Bayern Monaco Manchester City video, gol e highlights della sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Qualificazione mai in discussione per gli inglesi che, dopo la vittoria nel match di andata, non hanno praticamente mai rischiato al cospetto della formazione allenata da Tuchel. Sterile la supremazia dei tedeschi che, in alcune occasioni, hanno sfiorato il vantaggio senza, però, gonfiare la rete difesa da Ederson. Nel primo tempo meglio la formazione di casa con Coman che dal fondo mette al centro un cross interessante per Choupo-Moting, ma la difesa inglese anticipa bene.

Ancora Bayern in avanti al 9’: Pavard lancia Coman, che mette un pallone in mezzo che però è impreciso per Choupo-Moting. Ci arriva comunque Sané ma il suo cross viene intercettato dalla difesa del City. Al 35’ è però per gli inglesi l’occasione per passare in vantaggio. Conclusione da fuori di Gundogan, fallo di mano in area da parte di Upamecano e sul dischetto va Haaland, che però sbaglia e calcia sopra la traversa. Al 39’ Kimmich ha l’occasione per sbloccarla ma dal limite dell’area calcia sul fondo. Al 42’ ancora Bayern con Coman, ben servito da Sané: Ederson respinge la sfera. Dopo due minuti di recupero e un’altra grande occasione di Coman, finisce la prima frazione di gara.

Alla ripresa del match tra Bayern Monaco e Manchester City, bastano 12 minuti agli ospiti per passare in vantaggio. Dopo il rigore sbagliato nel primo tempo, Haaland porta avanti i suoi al 57’. Dopo l’occasione di Coman che Ederson è bravo a parare, il City riparte con De Bruyne che serve proprio il norvegese, che entra in area e a tu per tu con Sommer non sbaglia.

Una vera e propria doccia fredda per il Bayern, che dopo un ottimo primo tempo vede aumentare il vantaggio degli avversari. Dopo il gol subito dal Manchester City, Tuchel esercita alcuni cambi per provare a dare una scossa al suo Bayern Monaco. Al 67’ ci prova Choupo-Moting, servito in area da Musiala, ma il tiro non è pericoloso. Al 76’ Tel mette in porta la palla dell’1-1 ma l’arbitro annulla la rete per fuorigioco di Coman. Al 78’ ancora l’ex Juve pericoloso ma Dias salva sulla linea di porta. All’82’ l’arbitro indica il dischetto per i tedeschi dopo un tocco di mano in area di Akanji su cross di Mané: Kimmich non sbaglia e porta la gara sull’1-1. Dopo cinque minuti di recupero, finisce in parità il match di ritorno dei quarti di Champions League. Complice il 3 a 0 dell’andata, i bavaresi sono fuori dalla competizione mentre Guardiola continua il sogno: incontrerà il Real Madrid.

VIDEO BAYERN MONACO MANCHESTER CITY, IL TABELLINO

BAYERN MONACO: Sommer; Pavard (77′ Stanisic), Upamecano, De Ligt, Cancelo (63′ Davies); Kimmich, Goretzka; Coman, Sanè (63′ Manè), Musiala (72′ Muller); Choupo-Moting (72′ Tel). A disp. Ulreich, Schenk, Sarr, Mazraoui, Stanisic, Blind, Davies, Gravenberch, Gnabry. All. Tuchel

MANCHESTER CITY: Ederson; Akanji, Dias, Akè (69′ Laporte); Stones, Rodri; Silva, De Bruyne (89′ Walker), Gundogan, Grealish; Haaland (84′ Alvarez). A disp. Ortega, Carson, Gomez, Lewis, Mahrez, Palmer, Perrone, Phillips, Foden. All. Guardiola

ARBITRO: Turpin (Francia)

RETI: 58′ Haaland (M), 83′ Kimmich (B)

AMMONITI:Cancelo (B), Tuchel (B), Upamecano (B), Ederson (M), Gundogan (M), Kimmich (B), Akè (M), Pavard (B), Stanisic (B)

