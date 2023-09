Video/ Bayern Monaco Manchester United (risultato 4-3) gol e highlights. Spettacolo all’Allianz (Champions)

VIDEO BAYERN MONACO MANCHESTER UNITED (4-3): CHE SHOW!

Gol e spettacolo all’Allianz Arena, il Bayern Monaco batte un Manchester United inarrendevole ma traballante in difesa. Il Manchester United inizia con grande aggressività all’Allianz Arena, con Eriksen che, già al 4′, mette alla prova Ulreich con un tiro potente. I Red Devils si affacciano per la prima volta nell’area avversaria all’8′, quando Reguilon cerca l’occasione. Il Bayern, d’altro canto, impiega un po’ di tempo a entrare in partita, con i primi affondi da parte di Musiala e Kimmich. Tuttavia, il punteggio si sblocca a causa di un grave errore di Onana, l’ex portiere dell’Inter.

Video/ Real Madrid Union Berlino (1-0) gol e highlights: a segno Bellingham! (Champions, 20 settembre 2023)

Su un tiro apparentemente innocuo di Leroy Sane, che subisce anche una deviazione, Onana lascia sfuggire il pallone, consentendo al Bayern di ottenere il vantaggio. Il Bayern Monaco raddoppia rapidamente. Gnabry segna dopo un assist di Musiala, sfruttando la sua velocità per superare la difesa del Manchester United. I Red Devils accusano il colpo subito ma hanno l’opportunità di accorciare le distanze al 37′, quando Hojlund non riesce a trovare la porta di testa dall’area di rigore bavarese. Nel frattempo, al 45′, Leroy Sane sfiora il terzo gol, ma il Bayern Monaco va comunque all’intervallo con un rassicurante vantaggio di due gol.

Video/ Galatasaray Copenaghen (2-2) gol e highlights: Tete completa la rimonta (Champions, 20 settembre 2023)

VIDEO BAYERN MONACO MANCHESTER UNITED: IL SECONDO TEMPO

Il Manchester United cerca di reagire all’inizio del secondo tempo e riesce a segnare il gol del 2-1 al 4′. Rashford fornisce un assist per Hojlund, che batte Ulreich. Tuttavia, l’entusiasmo dei Red Devils è di breve durata, con Harry Kane che segna il terzo gol per il Bayern all‘8’, ripristinando immediatamente il margine di due gol. Il Manchester United si dimostra instabile e all’11’ Sane spreca un’occasione per il quarto gol. Al quarto d’ora, Reguilon non riesce a trovare la porta da una buona posizione. Il ritmo della partita rimane elevato, con Onana che nega a Kane una doppietta al 17′. Successivamente, Lisandro Martinez e Goretzka vengono ammoniti. La partita all’Allianz Arena rimane vivace fino alla fine.

Video/ Real Sociedad Inter (1-1) gol e highlights: la riprende Lautaro (20 settembre 2023)

Il Bayern Monaco crea due occasioni pericolose con Choupo-Moting: al 33′, Onana compie una grande parata per negare il quarto gol bavarese, mentre al 35′, il portiere camerunese salva ancora su Coman, compensando parzialmente l’errore sul primo gol tedesco. Al 43′, il Manchester United riapre la partita segnando il 3-2 con un tiro in area di Casemiro. Tuttavia, al 92′, su un cross di Kimmich, Mathys Tel trova la rete che chiude definitivamente la partita, anche se al 96′ c’è un’ultima emozione con Casemiro che segna la sua doppietta personale. Il Bayern vince 4-3 in una partita ad alto tasso spettacolare.

IL TABELLINO DELLA PARTITA: BAYERN MONACO MANCHESTER UNITED 4-3

MARCATORI: 28’pt Sanè (B), 32’pt Gnabry (B), 4’st Höjlund (MU), 7’st rig. Kane (B), 42’st Casemiro (MU), 90‘+2‘ Tel (B), 90‘+5 Casemiro (MU)

BAYERN (4-2-3-1): Ulreich; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sanè (42’st Tel), Musiala (30’st Choupo-Moting), Gnabry (18’st Coman); Kane (42’st Müller). All.: Tuchel (in panchina Low)

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Diego Dalot, Lindelöf, Martinez, Reguilon; Casemiro, Eriksen (24’st McTominay); Pellistri (36’st Garnacho), Bruno Fernandes, Rashford; Höjlund (36’st Martial). All.: Ten Hag

ARBITRO: Nyberg (Svezia)

AMMONITI: Goretzka (B), Martinez (MU)



LEGGI ANCHE:

VIDEO/ Italia Spagna (1-2) gol e higlights: Furie Rosse in finale di Nations League (16 giugno 2023)VIDEO/ Fiorentina West Ham (1-2) gol e highlights: beffa per i viola (7 giugno 2023)VIDEO/ Brescia Cosenza (1-1) gol e highlights: calabresi salvi (1 giugno 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA