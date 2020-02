Video/ Bayern Monaco Paderborn (3-2): highlights e gol. Lewandowski aggiusta tutto

Il video con gli highlights e i gol di Bayern Monaco Paderborn 3-2 ci mostra fin troppo bene come anche gli scontri tra la prima e l’ultima in classifica della Bundesliga siano tutt’altro che banali. Era lecito attendersi che i bavaresi, tra le mura amiche dell’Allianz Arena, facessero un sol boccone degli avversari, invece senza la doppietta del solito Lewandowski (25 gol in campionato per l’attaccante polacco tra i favoriti per la Scarpa d’Oro) probabilmente sarebbe arrivata una sconfitta clamorosa per i campioni di Germania, che tra pochi giorni voleranno a Londra per affrontare il Chelsea in Champions League. Che non sarebbe stata una partita facile per gli uomini di Flick lo si era intuito sin dalle primissime fasi di gioco quando Mamba si era involato tutto solo la porta depositando il pallone in rete, azione però viziata da un fuorigioco che ha indotto l’arbitro e il suo assistente a invalidarla. Successivamente i padroni di casa sono andati a segno con Gnabry (su assist di Tolisso che poi scheggerà anche la traversa) e la gara sembra essersi messa in discesa per loro, tuttavia a ridosso dell’intervallo Neuer si dimentica improvvisamente di essere stato tra i migliori numeri 1 al mondo e si macchia di un erroraccio che consente a Srneby di pareggiare i conti. Nella ripresa ci pensa il numero 9 del Bayern a mettere le cose a posto trovando dopo una lunga serie di tentativi il modo di vincere il duello personale con Zingerle – che aveva cercato in tutte le maniere di opporsi al panzer che sarà tra i grandi protagonisti anche ad Euro 2020 (coronavirus permettendo). Il momentaneo due pari di Michel serve solamente ad arricchire le annotazioni statistiche, oltre a evidenziare come anche le corazzate più attrezzate non sono immuni a cali di tensione. Comunque andranno a finire le altre partite della 23^ giornata, il Bayern Monaco conserverà il primato, ora sta a Lipsia, Dortmund e Monchengladbach non perdere contatto dalla capolista che non sarà più invincibile come qualche anno fa ma resta sempre la squadra da battere nonostante i vari cambi di allenatore.

IL TABELLINO

BAYERN MONACO-PADERBORN 3-2 (1-1)

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Odriozola (63′ Coman), Lucas Hernandez, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago Alcantara; Gnabry, Tolisso (87′ Zirkzee), Coutinho (63′ Muller); Lewnandowski. All. Hans-Dieter Flick.

PADERBORN (4-4-2): Zingerle; Jans, Strohdiek, Schonlau, Holtmann (29′ Jastrzembski); Proger, Gjasula, Vasiliadis, Antwi-Adjei; Mamba (53′ Michel), Srbeny (81′ Fridjonsson). All. Steffen Baumgart.

ARBITRO: Markus Schmidt.

AMMONITI: Gjasula (P), Lucas Hernandez (BM), Michel (P), Antwi-Adjei (P).

RECUPERO: 3′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 25′ Gnabry (BM), 44′ Srbeny (P), 70′ e 88′ Lewandowski (BM), 74′ Michel (P).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI BAYERN MONACO PADERBORN 3-2 (da skysport.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA