Video/ Bayern Monaco Salisburgo (7-1) gol e highlights: Lewandowski scavalca Haller

Se nella gara d’andata al Bayern Monaco era servito il gol di Coman al 90′ per evitare la sconfitta contro il Salisburgo, al ritorno non c’è stata storia con i campioni di Germania vittoriosi per 7-1 che si prendono di prepotenza il passaggio del turno e si qualificano per i quarti di Champions League, quindi c’è tanto da vedere negli highlights video di Bayern Monaco Salisburgo 7-1. Termina nel peggiore dei modi l’avventura europea dei ragazzi di Jaissle, letteralmente asfaltati dalla corazzata di Nagelsmann che mette la gara in discesa nel giro di pochi minuti con la tripletta di Lewandowski che trasforma due calci di rigore – entrambi provocati da Wober che non riesce proprio a prendere le misure all’indemoniato attaccante polacco – e poi su azione approfitta del regalo di Solet per portarsi il pallone a casa. Gnabry firma il poker e a quel punto qualsiasi squadra tirerebbe i remi in barca e penserebbe a risparmiare le energie in vista dei prossimi impegni.

Il Bayern Monaco però non è abituato a fare calcoli e a centellinare gli sforzi, soprattutto vuole “onorare” l’avversario fino al novantesimo. E poi, una volta archiviato il discorso qualificazione, bisogna pensare alla classifica marcatori, perché Lewandowski è riuscito a scavalcare Haller dell’Ajax e vuole subito allungare sul bomber franco-ivoriano che la settimana prossima avrà la possibilità di incrementare il proprio bottino personale contro il Benfica. Nella ripresa però il polacco resta a bocca asciutta, a differenza di Muller (autore di una doppietta) e Sané che appesantiscono ulteriormente il passivo per il Salisburgo. Che se non altro trova il gol della bandiera con il giovanissimo Kjaergaard che toglie a Neuer la soddisfazione del clean sheet. Nell’arco dei novanta minuti gli ospiti sono stati imbarazzanti soprattutto in fase difensiva, la retroguardia austriaca si è macchiata di una lunga serie di errori grossolani ai limiti del comico che hanno di certo facilitato la vita ai campioni di Germania, tornati a brillare di luce propria dopo un periodo di appannamento.

VIDEO BAYERN MONACO SALISBURGO 7-1, IL TABELLINO

BAYERN MONACO-SALISBURGO 7-1 (4-0)

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Neuer; Pavard, Sule (66′ Nianzou), Lucas Hernandez (60′ Upamecano); Gnabry (46′ Sarr), Kimmich, Musiala (66′ Roca), Coman (66′ Choupo-Moting); Muller, Sané; Lewandowski. All. Julian Nagelsmann.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Kristensen, Solet (46′ Piatkowski), Wober, Ulmer; Camara (67′ Tijani), Capaldo, Seiwald (46′ Sucic); Aaronson; Adamu (61′ Kjaergaard), Adeyemi (62′ Sesko). All. Matthias Jaissle.

ARBITRO: Clément Turpin (FRA).

AMMONITI: Nessuno.

RECUPERO: 1′ pt, 0′ st.

MARCATORI: 12′ rig., 21′ rig. e 23′ Lewandowski (B), 31′ Gnabry (B), 54′ e 83′ Muller (B), 70′ Kjaergaard (S), 87′ Sané (B).



