Video/ Bayern Olimpia Milano (78-64): highlights. Esordio con sconfitta per l’EA7

La prima sfida in Eurolega si chiude col KO dell’Ea7 in favore dei tedeschi, col risultato di 78-64. Come si vede nel video di Bayern Olimpia Milano, subito partono decisamente meglio i tedeschi che sfruttando al meglio alcuni errori della formazione meneghina, riescono ad allungare subito fino all’8-2 realizzato da Dedovic, dopo sei punti consecutivi di Lucic, coach Messina si è immediatamente si è affidato ad un time-out. Una tripla dell’attesissimo Scola e l’ingresso di Rodriguez però scuotono Milano che riesce a rimontare arrivando a toccare la parità sul 12-12 grazie ad un canestro messo a segno proprio dal. “chacho”. Proprio lo spagnolo trascina la squadra ospite sulle spalle chiudendo il primo periodo con 9 punti e fissando lo score sul 22-23 sul quale si è chiuso sulla prima sirena. Dopo un primo canestro realizzato subito da Biligha, Milano è tornata a far fatica sopratutto in attacco e lasciando anche invitanti contropiedi che il Bayern ha sfruttato riuscendo a portarsi in poco tempo sul 37-25. Dopo aver vissuto questo impressionante parziale, la partita è stata contraddistinta da tanti errori commessi da ambo le parti che hanno sostanzialmente mantenuto il punteggio bloccato ed infatti la prima metà di gara si è conclusa sul 42-34 quando la stella argentina Scola ha realizzato una tripla che lascia sperare bene per la ripresa.

DOPO L’INTERVALLO

Dopo l’intervallo la squadra di coach Messina è rientrata col piglio giusto cercando di affidarsi in attacco sopratutto al centro sotto canestro ed in particolare a Mack che grazie a tre canestri consecutivi è riuscito a mantenere i suoi attaccati ai bavaresi che invece si sono aggrappati all’ottima serata di Lucic e così a regnare finora è l’equilibrio. Il periodo è così proseguito senza grossi sussulti fino all’ultima segnatura messa a segno da Lo Maodo che con una bomba da tre ha fatto esplodere di gioia il Palasport fissando lo score sul 61-50 che sembra già suonare come una sentenza. L’ultimo quarto è iniziato alla grande dall’Armani che riesce a metter subito a segno un fondamentale parziale di 0-9 concluso da Della Valle che ha così ridotto il gap a sole due lunghezze, sul 61-59. Purtroppo però la partita si decide sostanzialmente nei due possessi offensivi degli ospiti che hanno mancato l’appuntamento col canestro prima con Della Valle e poi dalla distanza con Brooks, i tedeschi invece hanno subito punito gli ospiti allungando fino al 68-60 realizzato da Lucic che ha costretto coach Messina ad un time-out che non è riuscito a cambiare l’inerzia dell’incontro che è stato poi concluso con un vantaggio ampio dei padroni di casa che hanno chiuso sul dopo l’ultimo canestro messo a segno da Dedovic che ha chiuso sul punteggio conclusivo di 78-64.

