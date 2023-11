Video/ BC Wolves Reyer Venezia (77-93) sintesi e highlights: Brown ne segna 24! (Eurocup, 15 novembre 2023)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI BC WOLVES REYER VENEZIA: LA SINTESI

Alla Avia Solutions Group Arena di Vilnius la Reyer Venezia supera in trasferta il BC Wolves per 93 a 77 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo gli ospiti guidati da coach Spahija cominciano bene la partita chiudendo subito avanti di tre punti sui padroni di casa allenati da coach Kemzura con le due compagini che si affrontano a viso scoperto, rispondendosi a vicenda colpo su colpo. I minuti scorrono sul cronometro e gli italiani insistono riuscendo a tenere in mano le redini del match così da imporsi anche in questi secondi dieci minuti di gara per 21 a 19 con Brooks ad allungare a ridosso della sirena con una tripla realizzata dall’angolo.

Qualche difficoltà per i lituani che si affidano spesso alle giocate di Zukauskas e Juskevicius. Nel secondo tempo il copione rimane invariato rispetto a quanto accaduto in precedenza e gli orogranata continuano a tenere a debita distanza i Lupi con un importante 25 a 23 a testimonianza della precisione sotto canestro avuta dai veneti sfruttando pure la verve offensiva di un ottimo Brown.

Nell’ultima parte dell’incontro i lagunari scappano via allungando con un perentorio 24 a 15 che non lascia nulla alle speranze di rimonta per gli avversari di giornata. La vittoria conquistata lontano dalle mura amiche in questo settimo turno della competizione continentale permette alla Reyer Venezia di ottenere un record di 4-4 salendo in settima posizione dietro a pari merito alla Joventut nella classifica del girone A dell’Eurocup mentre la sconfitta costa il 3-3 al BC Wolves, rimasti al quinto posto.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI BC WOLVES REYER VENEZIA: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Reyer Venezia abbia sostanzialmente dominato i rivali dei Wolves rimanendo in vantaggio per un tempo complessivo di 37:38, arrivando anche a toccare un massimo distacco di 20 punti nel corso della partita. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero cinquantacinque Barry Brown grazie ai 24 punti messi a segno per gli ospiti mentre il top scorer per i padroni di casa è stato il numero tre Adas Juskevicius con 15 punti.

Parziali: 20-23; 39-44 (19-21); 62-69 (23-25); 77 a 93 (15-24)

BC WOLVES – Gagic, Juskevicius, Thruman, Zemaitis, Zukauskas. Panchina: Berucka, Kozys, Mekowulu, Miniotas. Coach: Kemzura.

REYER VENEZIA – Casarin, Spissu, Tessitori, Tucker, Wiltjer. Panchina: Brooks, Brown, De Nicolao, Janelidze, O’Connell, Simms. Coach: Spahija.

