Video Beautiful: “Siamo qui per voi”/ Coronavirus, il messaggio degli attori

“Noi con voi”, già il titolo parla chiaro sul messaggio del video con il quale gli attori di Beautiful salutano – rigorosamente dalle proprie case – i telespettatori costretti a loro volta in casa dalla quarantena a causa del Coronavirus, minaccia ormai globale. D’altronde è globale anche il successo di Beautiful, soap opera fra le più longeve al mondo (nacque nel 1987), che da moltissimi anni è trasmessa in Italia dalle reti Mediaset. La clip in effetti è andata in onda in televisione su Canale 5 prima della puntata di Beautiful di oggi, venerdì 3 aprile. Gli attori si sono coinvolti volentieri, con un’unica missione: farci sentire tutti vicini in questo momento di difficoltà.

CORONAVIRUS, IL VIDEO MESSAGGIO DEGLI ATTORI DI BEAUTIFUL

Questi dunque i messaggi degli attori più amati di Beautiful: “So che può sembrarvi un periodo spaventoso e tutto è imprevedibile, ma voglio che sappiate che non siete soli”, afferma Darin Brooks, che in Beautiful interpreta il ruolo di Wyatt Spencer. “Siamo qui per voi perché insieme ce la faremo”, sono invece le parole del suo collega Matthew Atkinson, il Thomas Forrester della celeberrima soap opera americana. Nella clip andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5 appaiono anche molti altri attoiri di Beautiful, quali ad esempio Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), Courtney Hope (Sally Spectra Jr.), Heather Tom (Katie Logan), John McCook (Eric Forrester) e tanti altri. CLICCA QUI PER IL VIDEO (da MediasetPlay)



