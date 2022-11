Video/ Belgio Canada (1-0) gol e highlights: serataccia per l’arbitro Sikazwe

VIDEO BELGIO CANADA 1-0

Uno dei grandi protagonisti del video di Belgio-Canada 1-0, suo malgrado, è stato l’arbitro Janny Sikazwe che con la sua direzione ha purtroppo influenzato la partita, solamente in parte il VAR è riuscito a correggere le sue decisioni che hanno destato più di qualche perplessità per usare un eufemismo. Il primo episodio borderline al 9’ quando il fischietto zambiano non si accorge che Carrasco ha deviato la conclusione dal limite di Hutchinson con il braccio largo. Inevitabile il richiamo all’on-field review che gli consente di indicare sui suoi passi e indicare il dischetto – per la cronaca, Alphonso Davies si è fatto parare il tiro dagli undici metri da Courtois. In seguito la nazionale nordamericana reclama almeno un altro paio di penalty, quando Buchanan viene falciato da Vertonghen ma arriva una segnalazione di fuorigioco in realtà inesistente poiché è un giocatore avversario a toccare palla.

DIRETTA/ Svizzera Camerun video streaming Rai 2: il centrocampo sarà fondamentale

Ancora più clamorosa la svista al 38’ quando Witsel sbilancia platealmente Laryea e il direttore di gara indica solo rimessa dal fondo tra le proteste degli uomini di Herdman. Nel secondo tempo Sikazwe (che nell’ultima Coppa d’Africa si era reso protagonista di una gaffe imbarazzante fischiando per due volte la fine di Tunisia-Mali) sembra aver smarrito il cartellino rosso, perché non ammonisce per la seconda volta Onana autore di un fallaccio sullo stesso Laryea e mostra solo il giallo a Johnston che ferma Openda con un intervento quasi a forbice. Peggio di così…

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022, CLASSIFICHE/ Speranze verdeoro, diretta gol live score

CLICCA QUI PER IL VIDEO BELGIO CANADA (1-0)

In tutto ciò, i Diavoli rossi riescono a sfangarla grazie al gol di Batshuayi, l’uomo chiamato a non far rimpiangere l’infortunato Lukaku decide la contesa al 44’ del primo tempo raccogliendo un lancio lungo di Alderweireld, Carrasco che si trova sulla traiettoria gli lascia campo libero e il centravanti del Fenerbahçe non perdona violando la porta difesa da Borjan. Per il resto gli uomini di Roberto Martínez non hanno di certo brillato, De Bruyne che in Premier League ha spesso fatto la differenza nei match decisivi stasera è sembrato solamente un lontano parente del fenomeno che fa lustrare gli occhi a Guardiola e a tutti i tifosi del Manchester City.

CALCIATORI SVEGLIA!/ Ribellatevi al ruolo di utili idioti del politicamente corretto

Magari il regista avrà bisogno di un po’ più di tempo per carburare e dimostrare di che pasta sia fatto anche in questa kermesse iridata, per adesso il giudizio su di lui non può essere completamente positivo. Anche Hazard è calato vistosamente con il passare dei minuti e nella ripresa non si è praticamente mai visto. Di certo è andata peggio ad altre big, la Germania ha preso due sonori schiaffi dal Giappone e l’Argentina è stata capace di perdere con l’Arabia Saudita, per non parlare della Croazia fermata dal Marocco. Ma questo Belgio deve fare molto meglio di così se vuole aspirare al titolo di campione del mondo, per la generazione Golden questa è l’ultima occasione per vincere qualcosa di davvero importante. Un po’ come l’Italia nel 2006…

VIDEO BELGIO CANADA 1-0, IL TABELLINO

BELGIO-CANADA 1-0 (1-0)

BELGIO (3-4-3): Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Castagne, De Bruyne, Witsel, Carrasco (46’ Meunier); Tielemans (46’ Onana), Batshuayi (78’ Openda), E. Hazard (62’ Trossard). All. Roberto Martínez.

CANADA (3-4-3): Borjan; Johnston, Vitória, Miller; Hoilett (58’ Larin), Hutchinson (58’ Koné), Eustáquio (81’ Osorio), Laryea (74’ Adekugbe); Buchanan (81’ Millar), David, Davies. All. John Herdman.

ARBITRO: Janny Sikazwe (ZAM).

AMMONITI: 9’ Carrasco (B), 53’ Meunier (B), 56’ Onana (B), 81’ Davies (C), 83’ Johnston (C).

RECUPERO: 5’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 44’ Batshuayi (B).











© RIPRODUZIONE RISERVATA