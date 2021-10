Video/ Belgio Francia (2-3) gol e highlights: Theo Hernandez la decide nel finale

La semifinale di Nations League tra Belgio e Francia regala spettacolo ed emozioni. La compagine transalpina, dopo aver subito l’uno due firmato da Carrasco e Lukaku, rialza la testa e la ribalta con Benzema, Mbappè e Theo Hernandez. Ora la Francia è attesa in finale dalla Spagna mentre il Belgio affronterà l’Italia per la finalina del terzo e quarto posto. Andiamo a rivivere tutte le emozioni del match. Koundè serve in profondità per Mbappè, Carrasco chiude bene. La prima occasione della gara è del Belgio. Lukaku scatta e la mette in mezzo, sbaglia tutto Koundè con la sfera che arriva a De Bruyne, tiro che sembrava destinato in rete ma Lloris salva tutto. Ancora De Bruyne protagonista con un bel passaggio per Lukaku che chiude il triangolo. Il trequartista calcia ma trova la deviazione di Lucas Hernandez. Pogba mette in moto Benzema, Denayer lo rimonta e gli toglie l’occasione.

Ci prova sempre De Bruyne, la sfera termina altissima. Stiamo assistendo ad una gara molto divertente, le due compagini non si stanno assolutamente risparmiando. Griezmann appoggia di testa per Mbappè che calcia al volo ma senza potenza. Mbappè accende il turbo e la mette in mezzo, Denayer la mette in angolo. Grandissimo pallone di Lukaku per Hazard, Koundè compie un intervento di pregevole fattura ed evita il gol. Gara che resta sempre molto gradevole quando mancano dieci minuti alla fine della prima frazione. Carrasco! La sblocca il Belgio! De Bruyne pesca Carrasco che calcia che si accentra e calcia, la sfera vede una piccola deviazione di Koundè che spiazza Lloris. Lukaku! Arriva il raddoppio del Belgio due minuti dopo! Ancora protagonista De Bruyne che trova l’attaccante del Chelsea, in area arriva un destro che termina nel sette. Termina la prima frazione di gara tra Belgio e Francia, decidono al momento Carrasco e Lukaku.

SECONDO TEMPO

De Bruyne perde palla con Pogba che calcia da lontano ma non trova la porta. Castagne trova Lukaku che non colpisce benissimo, sfuma l’occasione. La Francia sta provando a riaprirla ma al momento senza successo. Ottima occasione per i blues! Mbappè mette un pallone da mettere solo in rete per Griezmann che fallisce da pochi passi. Benzema! La Francia la riapre! Grande azione di Mbappè che supera Tielemans, palla in mezzo per Benzema che si gira e non lascia scampo a Courtois. Gara ora bellissima con la Francia che meritatamente ha riaperto il match con un approccio nella ripresa molto aggressivo.

Rigore per la Francia! Tielemans tocca Griezmann in area, il direttore di gara indica il dischetto. Sulla sfera si presenta Mbappè che la mette all’incrocio dei pali. Lukaku passa per De Bruyne, il suo tiro vede la deviazione decisiva di Lloris. Tchouameni ci prova da fuori area, Courtois compie un ottimo intervento. Dieci minuti alla fine dei tempi regolamentari, gara che promette altre emozioni. Lukaku! Ritorna avanti il Belgio! Carrasco pesca Lukaku che di destro trova il gol. Theo Hernandez! La Francia la ribalta nel finale! Pavard la mette in mezzo con Alderweireld, il sinistro da fuori area dell’esterno del Milan che supera Courtois. La Francia centra la finale dove ad attenderla c’è la Spagna.

IL TABELLINO

MARCATORI: 37′ Carrasco, 40′ Lukaku, 62′ Benzema, 69′ rig. Mbappé, 90’+1′ Theo Hernandez.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne (90’+2′ Batshuayi), Tielemans (70′ Vanaken), Witsel, Carrasco; De Bruyne, Lukaku, Hazard (74′ Trossard). Ct. Martinez

FRANCIA (4-3-3): Lloris ; Koundé, Varane, L. Hernandez; Pavard (90’+2′ Dubois), Pogba, Rabiot (75′ Tchouameni), T. Hernandez; Griezmann, Benzema (90’+4′ Veretout), Mbappé. Ct. Deschamps

